Un Italien a retrouvé la recette originale : pourquoi nous faisons tous mal la carbonara

Un historien de l'alimentation de Bologne en Italie remet en question un classique de la cuisine italienne. Il affirme que nous faisons tous mal la Carbonara.

Oeuf, pecorino, poivre, joue de porc séchée. Ce sont, en théorie, les piliers d'une bonne carbonara. Du moins, c'est ce que nous pensions tous jusqu'à présent. Car Luca Cesari, un historien de l'alimentation de Bologne en l'Italie, pense que ce classique de la cuisine italienne n'est pas correctement réalisé de nos jours.

Il a présenté la version originale (selon lui) de la carbonara. Cesari a dit qu'il avait découvert la recette originale, publiée il y a près de 70 ans dans un magazine de cuisine italien, et qu'il voulait montrer comment la recette s'était développée au fil des décennies. Alors comment est préparée la recette originale de la Carbonara ? Selon la publication d'origine, la sauce devrait contenir de l'ail, du bacon, des œufs battus et du fromage suisse - plus précisément du Gruyère.

Mais la nourriture est une affaire sérieuse en Italie, faisant partie de l'identité nationale. Si bien qu'à peine sa "découverte" publiée, l'historien a fait face à une vague de moqueries sur Internet. Il s'est défendu en disant qu'il avait simplement refait la carbonara de 1954, la première présentée dans le magazine 'Cucina Italiana'. Et que ce n'était pas de sa faute si c'était la recette originale de la carbonara.

Selon lui, au fil des années, une série de recettes différentes pour la carbonara ont émergé, y compris celles avec du jambon cru dans les années cinquante. Aux États-Unis, il existe même des versions avec des palourdes ou des champignons. Alberto Grandi, un autre historien de la gastronomie qui a été critiqué pour avoir remis en question les traditions culinaires établies en Italie, a dû venir défendre Cesari.

Car on ne plaisante pas avec la cuisine en Italie. D'autres exemples de ce que les Italiens considèrent comme des hérésies culinaires incluent l'association des pâtes avec de la sauce ketchup, ou l'ajout d'ananas sur la pizza, ainsi qu'une interdiction de facto de commander un cappuccino après le déjeuner.

Mais l'historien italien ne se laisse pas perturber et est prêt à susciter plus de controverses culinaires.. Et a déjà annoncé sa prochaine recherche historique. Mais cette fois, il ne s'agit pas de pâtes. Il prépare en effet une nouvelle vidéo sur la pizza napolitaine traditionnelle de 1800 avec des palourdes.