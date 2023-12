C'est la meilleure pizza surgelée selon ce magazine de consommateurs italien qui a testé 20 pizzas

Les Italiens sont les spécialistes de la pizza alors ils en ont testé 20 pour savoir quelle marque propose la meilleure pizza. Et ils ont trouvé des ingrédients très étranges dans certaines pizzas.

Dans les pizzas surgelées, la recette s'éloigne de l'originale. Entre additifs, graisses végétales très saturées, correcteurs d'acidité et autres ajouts, le symbole alimentaire de l'Italie subit de nombreuses transformations. Pour savoir quelle pizza surgelée est la meilleure, le magazine de consommateurs italien il Salvagente a effectué un test grandeur nature.

La comparaison porte sur 20 pizzas surgelées à la recette traditionnelle : farine de blé tendre, levure de bière, eau, sel et garnie de tomates pelées, huile d'olive extra vierge, basilic frais et mozzarella. Le magazine a recherché des ingrédients qui s'écartent de la recette et correspondent aux processus de production et de transformation des aliments, pour comprendre à quel point la recette de départ est "transformée".

Le résultat est une évaluation allant d'excellent à médiocre. Les pizzas qui n'atteignent pas la note suffisante sont celles qui ajoutent des ingrédients déplaisants ou typiques de la production industrielle - margarine, gluten de blé, graisse de palme, correcteurs d'acidité - qui n'ont rien à voir avec la recette originale. Les processus industriels et l'ajout d'ingrédients et d'additifs, plus que la qualité nutritionnelle des aliments, sont au cœur de la classification alimentaire Nova, une grille d'évaluation proposée par des chercheurs brésiliens qui définit l'identité des aliments ultra-transformés.

Il s'agit de "formulations industrielles" avec de nombreux ingrédients que l'on ne trouve que dans les produits ultra-transformés, soumis à de multiples processus (précuits, déshydratés, réhydratés, extrudés, transformés mécaniquement). Ils contiennent des arômes, des colorants, des additifs, des agents technologiques, toutes les substances absentes dans les cuisines domestiques.

Alors quelle est la meilleure pizza ? La seule à obtenir la note "excellente" est la Buitoni "Bella Napoli", la classica. Elle utilise une huile extra-vierge à base d'olive, de tournesol et de colza. Elle ne comprend pas de sucres ajoutés ni d'autres ingrédients indésirables. Sa mozzarella est en quantité limitée, seulement 20%, mais est une "fleur de lait", une qualité supérieure. Ce qui lui permet d'obtenir la note de 7,9/10.

Lidl obtient deux notes peu enviables. Sa pizza Italiamo Margherita obtient un 6,5/10 car elle comprend du sucre ajouté. Quant à sa pizza Taverna Giuseppe Pizza Margherita, elle obtient une note sous la moyenne : 4/10. Elle comprend en effet une quantité impressionnante d'ingrédients n'ayant rien à faire dans une pizza. Du sucre d'abord mais aussi de la farine de riz, de la margarine (avec huiles et graisses végétales de coco, soja, tournesol et colza) et du gluten de blé.

Quant à Carrefour, il se classe dans la moyenne : sa pizza margherita Carrefour Classic obtient 6,2/10 car elle contient du sucre ajouté, sous forme de dextrose. Sa pizza d'entrée de gamme, Simpl Margherita obtient un 6/10. C'est la moins cher au kilo et elle est pénalisée comme l'autre pizza du distributeur par l'ajout de dextrose. Mais, compte-tenu de son prix, elle est bien plus intéressante que celle de Lidl.