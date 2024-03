Ces verres cachent un détail très osé, mais d'où vient cette curieuse tradition ?

La tradition du verre à saké faisant apparaître une image plutôt osée n'a rien à voir avec le folklore japonais.

Dans certains restaurants chinois ou vietnamiens de France, il vous est déjà arriver de vous voir offrir le digestif dans un verre dont le fond dévoile une image floue... Une fois le verre rempli, se dévoile alors à vos yeux une femme ou un homme dans une pose très osée, au contact de l'alcool ? Cette pratique pour se rincer l'œil en douce n'a rien à voir avec la tradition japonaise du verre à saké. Elle serait même bannie si elle existait dans les restaurants au Japon. Pourquoi est-elle donc arrivée chez nous ?

Si le saké désigne bien une boisson alcoolisée en japonais, et le verre à saké le récipient dans lequel on le sert au Japon, la tradition s'arrête là. Dans les restaurants asiatiques d'Occident, le digestif servi appelé à tort saké est en fait un spiritueux très populaire en Chine réalisé à base de sorgho fermenté dans laquelle sont infusées des feuilles de rose : le Mei Kuei Lu Chiew. Cette eau de vie chinoise titrant parfois plus de 50 degrés n'a rien à voir avec le saké qui est une boisson alcoolisée à 15 degrés issue de la fermentation du riz, aussi appelé nihonshu.

Cette boisson d'une grande délicatesse qui se déguste comme un vin se consomme tout au long du repas. Et elle ponctue rarement un repas banal : le saké marque les évènements majeurs de la vie, que ce soit le passage à l'âge adulte ou encore le mariage. Le verre à saké peut être servi dans les restaurants de très haut standing mais assurément pas dans le restaurant asiatique du coin.

Mais le malentendu ne s'arrête pas là. Au Japon, il existe bien des récipients dotés d'une lentille de verre convexe qui, au contact de l'alcool, reconstitue une image floue au fond du verre. Ces porcelaines japonaises dévoilent de véritables œuvres d'art, parfois des représentations de shunga, une gravure japonaise aux allures érotiques, mais jamais plus osée.

Ce détournement de la culture japonaise trouve en réalité son origine dans les restaurants asiatiques américains. Créé de toute pièce par la diaspora chinoise implantée aux Etats-Unis, le verre à saké des restaurants asiatiques avait davantage pour but de surprendre les touristes ! Et sans doute de faire parler...

Vous l'aurez compris, la tradition du verre d'alcool fort distillé offert comme digestif dans les restaurants asiatiques occidentaux et faisant sourire ou rougir les clients à la vue des hommes ou femmes dessinés au fond du verre, n'a rien à voir avec la spécialité japonaise séculaire du véritable verre à saké ou nihonshu.