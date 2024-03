Voici la vraie et seule recette du tiramisu italien, elle a été partagée par François-Régis Gaudry

Le critique culinaire bien connu du grand public partage les secrets d'un tiramisu comme le font les Italiens.

Le chroniqueur gastronomique François-Régis Gaudry est un critique culinaire redoutable que l'on peut voir en ce moment dans la brigade cachée de Top Chef aux côtés du nouveau juré Pierre Gagnaire, en deuxième partie de soirée sur M6. Amoureux de la cuisine italienne, il a fait le tour de la botte pour nous livrer des centaines de recettes. Parmi les plats transalpins iconiques, il détient les secrets de la célèbre recette du tiramisù comme le font les Italiens.

Combien de fois êtes-vous tombés sur un tiramisù industriel fait à base de lait écrémé en poudre ou de biscuits Spéculoos, trop liquide ou au contraire, trop compact ? Combien de fois votre tiramisù ressemblait davantage à une glace sans étage ? Suivez à la lettre la recette de François-Régis Gaudry et vous allez découvrir un autre visage du tiramisù :

Pour la préparation du tiramisù conçue pour 6-8 personnes, il vous faudra un plat à gratin rectangulaire de 25 cm de long, 4 oeufs de préférence bio et locaux, 150 grammes de sucre, 500 grammes de mascarpone, 150 grammes de sucre semoule, 300 ml de café moka expresso, 500 grammes de biscuits savoiardi italiens qui ne sont autre que des boudoirs en France, mais attention, uniquement ceux qui sont croquants et légers ! Enfin, pour la touche finale, on n'oubliera pas de prendre 50 grammes de cacao amer en poudre, à saupoudrer pour donner un aspect velouté et gourmand à votre plat une fois prêt !

Vous avez tout sous la main ? Voici les étapes à suivre scrupuleusement :

Préparer le café et laisser refroidir le café dans une assiette creuse.

Séparer les jaunes des blancs de 3 œufs.

D'un côté, monter les 3 blancs en neige à l'aide d'un batteur électrique ou à l'aide d'un fouet en battant vigoureusement.

De l'autre, casser l'œuf entier restant avec les 3 jaunes, ajouter le sucre et mélanger jusqu'à obtenir une texture plus claire et mousseuse.

Glisser le mascarpone dans ce mélange d'œufs blanchis en remuant très délicatement du bas vers le haut pour obtenir une crème lisse et onctueuse.

Ajouter délicatement les blancs en neige en plusieurs fois à l'aide d'une maryse ou d'une spatule.

Imbibez un à un chaque biscuit dans le café en les retournant et en laissant le cœur du biscuit un tout petit peu sec et les disposer dans le plat à gratin alignés les uns aux autres, de façon à recouvrir tout le fond du plat.

Recouvrir tous les biscuits d'une première couche de crème et placer le plat au réfrigérateur pendant 45 minutes.

Au bout de 45 minutes, recommencer l'opération pour constituer la deuxième couche de biscuits puis recouvrir avec la crème restante. C'est fini !

Laisser reposer votre tiramisù au réfrigérateur pendant 6 heures minimum.

Au moment de servir, saupoudrer le plat de cacao amer de manière uniforme à l'aide d'un tamis ou d'une passoire.



Pour la petite anecdote, saviez-vous que tiramisù signifie en dialecte vénitien Tire-moi vers le haut ? A base de café, c'est en effet un dessert qui vous fera l'effet d'un remontant. Selon le Ministère de l'Agriculture italien, c'est dans l'hôtel-restaurant Albergo Roma situé à Tolmezzo dans la région du Frioul-Vénétie Julienne du nord-est de l'Italie, que serait apparu pour la première fois, dans les années 1950, le fameux dessert italien...