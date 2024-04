Les italiens le savent bien, les pâtes à la carbonara sont bien meilleures avec ce petit secret

Avec ce simple ingrédient, les pâtes à la carbonara n'ont jamais été aussi bonnes...

Ah les pâtes carbo, ce plat costaud de la cuisine italienne qui fait saliver et remplit bien l'estomac ! S'il existe une multitude d'interprétations de ce plat traditionnel, les Français ont pour habitude de mettre de la crème. Selon la tradition culinaire italienne, la crème n'y trouve pas sa place, et ce serait même une hérésie. Dans la vraie recette italienne, un ingrédient secret rend la sauce aussi onctueuse et bien meilleure. Alors, lâchez votre pot de crème fraîche et lisez bien les lignes qui suivent.

Préparer des pâtes carbo à l'italienne vous prendra moins de temps et vous fera définitivement changer d'avis sur ce plat traditionnel. Les vrais "pasta alla carbonara" sont en réalité plus légères et savoureuses avec ces ingrédients originels : des pâtes bien sûr, de préférence à base de blé dur comme les spaghetti ou les linguines, du pecorino ou du parmesan râpé, du poivre et de la charcuterie de porc (de préférence du guanciale - joue de cochon - mais la pancetta coupée en lardons ou la coppa feront l'affaire)... Et enfin cet ingrédient secret qui fait toute la différence : l'œuf frais cru, dont on n'utilisera que le jaune ! Vous n'aurez besoin que de 3 minutes de préparation et de 10 minutes de temps de cuisson dans cette recette de vraies pâtes carbo pour 4 personnes :

Faire bouillir une grande casserole de 5 litres d'eau.

Quand l'eau boue à grosses bulles, ajouter 50 grammes de gros sel puis plonger 500 grammes de pâtes

Cuire les pâtes "al dente" et pendant ce temps, faire revenir 200 grammes de guanciale, de pancetta coupée en lardons ou de coppa dans une grande poêle et poivrer.

Dans un saladier, mélanger 4 jaunes d'œufs frais avec 4 cuillères à soupe d'eau de cuisson et 80 grammes de pecorino ou de parmesan râpé. Battre vigoureusement jusqu'à ce que le mélange soit mousseux.

Égoutter les pâtes et verser directement dans la poêle de charcuterie. Ajouter ensuite le mélange du saladier et bien remuer pour enrober toutes les pâtes.

Servir bien chaud dans 4 assiettes puis parsemer de parmesan et poivrer. Et c'est prêt !

Autant vous dire que la vraie recette italienne, avec zéro crème, est rapide ! C'est en effet l'assemblage du jaune d'œuf avec le pecorino râpé et l'eau de cuisson qui rend la sauce Carbonara si onctueuse et bien moins écœurante qu'avec de la crème fraîche. En cuisine, les Italiens ont le goût des choses simples, et cela leur réussit plutôt bien. Buon appetito !