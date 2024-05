Il a été élu meilleur pizzaïolo de l'année et son restaurant se trouve en France

La meilleure pizza de France se trouve peut-être à deux pas de chez vous...

Ah la pizza, cette incontournable de la cuisine italienne qui a conquis les palais du monde entier ! Qu'elle soit Margherita, Reine, Calzone ou Quattro Stagioni, chaque variété est une invitation à un voyage gustatif authentique au cœur de la tradition culinaire transalpine. Mais la préparation de la pâte, le choix des ingrédients et la cuisson ne sont pas une mince affaire... C'est le reflet du savoir-faire des maîtres pizzaïolos italiens. Vous êtes à la recherche d'une pizza qui fera chavirer votre cœur ? Ça tombe bien, le meilleur pizzaïolo de l'année se trouverait en France. Ses pizzas savoureuses vous feront voyager en Italie sans quitter l'Île-de-France.

Selon le guide 50 Top Pizza, site italien influent qui classe les meilleurs pizzaïolos et pizzas du monde, le Pizzaiolo de l'Année 2024 (Ferrarelle Award) se trouverait en France, à deux pas de la capitale, dans les Hauts-de-Seine ! Mais il n'y a pas de hasard : Tonino Cogliano, maître pizzaïolo de l'IMperfetto situé au 14 boulevard Richard Wallace à Puteaux, et son gérant Simone Lombardi, sont tous deux originaires de Campanie, une région du sud-ouest de l'Italie dont la capitale n'est autre que... Naples, fief de la pizza depuis le XVIIIe siècle ! De plus, Tonino Cogliano n'est pas inconnu au bataillon, lui qui était déjà champion du monde de la pizza napolitaine, titre qu'il a obtenu à Las Vegas en 2015. Le guide italien ne tarit pas d'éloges au sujet de sa pizza : "la pâte est de style napolitain contemporain et la cuisson, toujours parfaite, en est le point fort".

Tonino Cogliano à gauche, meilleur pizzaïolo de l'année 2024, et le gérant Simone Lombardi à droite, du restaurant IMperfetto à Puteaux. © 50 Top Pizza

C'est à la 7e place du classement des 50 meilleures pizzerias d'Europe 2024 réalisé par le guide en dehors de l'Italie que l'on retrouve également IMperfetto. Une place qui lui confère le statut de meilleure pizzeria de France, étant donné qu'elle est la première adresse française à ressortir du classement. Que dire ! Une double consécration pour cette pizzeria au cadre chaleureux et convivial, où "le personnel est super gentil et serviable" selon son patron bien sûr...

Parmi les créations exclusives proposées par l'établissement, le guide transalpin recommande la pizza Tributo au pesto de brocolis de Naples, fior di latte, stracciatella des Pouilles, anchois, olives taggiasche et basilic, une incontournable à 18,50 euros. La pizzeria propose également d'excellentes entrées (antipasti, focaccia, pizzette) ainsi que des desserts typiques de la botte (tiramisù, semifreddo au pistache, panuozzo au Nutella, gelato), des cocktails, des bières artisanales et des vins italiens de haute qualité. "Dans cette pizzeria, les origines et les traditions des deux propriétaires sont respectées et valorisées, mais avec une touche contemporaine et raffinée", ont commenté les inspecteurs.

Enfin, ce n'est pas une mais bien 5 adresses françaises qui se distinguent du palmarès des 50 meilleures pizzas d'Europe 2024, et elles ont pour point commun d'être toutes situées en région parisienne : IMperfetto à Puteaux (7e place), Guillaume Grasso La Vera Pizza Napoletana dans le 15e arrondissement (21e place), La Manifattura dans le 14e arrondissement (31e place), Dalmata dans le 2e arrondissement (40e place) et Lovine's dans les 1er, 9e et 11e arrondissements, (47e place). Amis franciliens ou de passage sur la capitale, vous savez désormais où aller pour être certains de vous régaler !