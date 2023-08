Mieux que des pommes de terre frites ! Cette recette simple et savoureuse va vous régaler

Mettez de côté vos frites habituelles et embarquez pour une aventure culinaire ! Ce gratin mêlant pommes de terre et champignons promet une explosion de saveurs, parfait en toutes occasions.

Ce gratin de pommes de terre et de champignons est un délice. La recette utilise des champignons de Paris, mais vous pouvez également utiliser des champignons sauvages tels que les girolles, les cèpes ou les chanterelles. Il peut être servi comme un plat principal ou comme un accompagnement, par exemple avec un steak ou une tranche de jambon.

Ingrédients :

3 pommes de terre

Sel et poivre

Huile d'olive

400g de champignons

1 oignon

20 g de beurre

70-100 g de fromage râpé

Des herbes fraîches, par exemple du persil

Instructions :

Épluchez et tranchez les pommes de terre. Disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en formant un cercle. Saupoudrez de sel et arrosez d'huile d'olive. Mettez une autre feuille de papier sulfurisé sur les pommes de terre. Faites cuire au four pendant 20 min à 180°C. Hachez l'oignon. Tranchez les champignons et faites-les sauter dans un peu d'huile jusqu'à ce que l'excès d'eau soit évaporé. Ajoutez ensuite une noix de beurre et mélangez jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ajoutez l'oignon haché aux champignons et assaisonnez de sel et de poivre. Sortez la plaque de pommes de terre du four après le temps de cuisson. Coupez le cercle de pommes de terre en deux avec une spatule. Saupoudrez de fromage râpé sur une moitié. Disposez la préparation de champignons et d'oignon sur le fromage. Ajoutez une autre couche de fromage râpé sur les champignons. Pliez l'autre moitié du cercle de pommes de terre sur les champignons à l'aide du papier sulfurisé. Cuisez sous le grill à 220°C pendant encore 10-15 minutes. Décorez avec des herbes fraîches

Ce gratin de pommes de terre et champignons offre un rapport qualité-prix imbattable. En utilisant des ingrédients courants, le coût total de la recette se situe dans une fourchette confortable entre 10 et 15 euros. Bien sûr, ce montant peut fluctuer légèrement en fonction de la saison, de la qualité des ingrédients choisis, et de la région où vous faites vos courses. Néanmoins, pour un plat aussi savoureux et copieux, c'est un investissement minimal. Une expérience culinaire riche sans vider le porte-monnaie !