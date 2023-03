"Guide Michelin 2023 : Alexandre Couillon sacré, la liste des restaurants étoilés"

GUIDE MICHELIN. Le guide rouge France 2023 compte 44 nouveaux étoilés dont 37 en régions. avec un nouveau trois étoiles, 4 nouveaux deux étoiles et 39 nouveaux une étoile. Découvrez le classement du Guide Michelin 2023.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 13h12] Le guide Michelin a levé le voile ce lundi 6 mars sur les restaurants étoilés de 2023 depuis le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Pas moins de 800 chefs ont été invités, dont l'ensemble des chefs 3 étoiles d'Europe, ainsi que tous les chefs étoilés français.

Un seul restaurant décroche la troisième étoile cette année : La Marine, d'Alexandre Couillon, à Noirmoutier, qui sublime les produits de la mer et de son potager. Le chef avait repris en 1999 ce restaurant familial sur le port de l'Herbaudière avec sa compagne Céline Couillon. Le guide Michelin avait annoncé il y a une semaine la rétrogradation des chefs Guy Savoy et Christopher Coutanceau, qui ont perdu leurs 3 étoiles.

La cérémonie du Guide Michelin 2023 présentée à Strasbourg a annoncé les nouveaux étoilés et des prix spécifiques au service, à la sommellerie, sans oublier les étoiles vertes qui récompensent les restaurants engagés dans une gastronomie durable. Une nouvelle étoile, quatre nouveaux deux étoiles et 39 nouveaux 1 étoile, découvrez le palmarès des nouveaux restaurants étoilés en 2023 ci-dessous :

Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage".Après le coup de tonnerre de la rétrogradation de Guy Savoy et Christopher Coutanceau, le chef Alexandre Couillon décroche le graal avec son restaurant La Marine à Noirmoutier. Il est le seul chef à remporter une troisième étoile au Michelin cette année 2023. "La définition d’un restaurant trois étoiles Michelin prend tout son sens grâce à la destination gastronomique qu’ont créée Alexandre et Céline Couillon. La Marine “vaut le voyage” en cela que nous sommes transportés sur l’île de Noirmoutier pour en revenir transformés. Déjà détentrice de l’étoile verte Michelin, venue récompenser son engagement écoresponsable remarquable, l’équipe du restaurant déroule une partition étincelante", selon les inspecteurs du guide Michelin.

Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". Découvrez les 4 nouveaux restaurants couronnés de 2 étoiles en 2023 :

Restaurant Cyril Attrazic, à Aumont-Aubrac (48)

Château de Beaulieu, à Busnes (62)

L’Amaryllis, à Saint-Rémy (71)

L’Auberge de Montmin, à Talloires (74)

Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". La liste des nouveaux étoilés est annoncée ci-dessous :

Omar Dhiab, à Paris 1er

Maison Ruggieri, à Paris 8e

Astrance, à Paris 16e

Ōrtensia, à Paris 16e

Anona, à Paris 17e

Mallory Gabsi, à Paris 17e

Enfin, à Barr (67)

Ressources, à Bordeaux (33)

Couleurs de Shimatani, à La Ciotat (13)

Granit - La Mécanique des Frères Bonano, Colombières-sur-Orb (34)

Arborescence, à Croix (59)

Château Eza, à Èze (06)

La Gouesnière - Maison Tirel-Guérin, à La Gouesnière (35)

Les Chemins - Domaine de Primard, à Guainville (28)

La Maison de Pierre, à Hasparren (64)

Pureté, à Lille (59)

Arbore & Sens, à Loches (37)

La Mutinerie, à Lyon (69)

Rozò, à Marcq-en-Barœul (59)

Maison Desamy, à Mareuil-sur-Lay (85)

La Table Mirasol, à Mont-de-Marsan (40)

Ezia, à Montlivault (41)

Villa9Trois, à Montreuil (93)

Les Cadets, à Nantes (44)

Rouge, à Nîmes (30)

Château d’Origny, à Ouches (42)

Maison Ruffet - Villa Navarre, à Pau (64)

Villa Pinewood, à Payren-Augmentel (81)

La Table des Pères - Domaine du Château des Pères, à Piré-Chancé (35)

Restaurant de la Loire, à Pouilly-sous-Charlieu (42)

Aumì, à Puymoyen (16)

Les Reflets, à La Roche-sur-Yon (85)

L’Abissiou, aux Sables-d’Olonne (85) L’Abissiou

L’Arrivage, à Sète (34)

L’Épicurien - Abbaye de Villeneuve, Les Sorinières (44)

de:ja, à Strasbourg (67)

Faventia, à Tourrettes (83)

L’Incomparable, à Tresserve (73)

Relais de la Poste, à La Wantzenau (67)

Selon le Guide Michelin, ces établissements "se distinguent par leur bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un menu complet pour un prix maximum d'une quarantaine d'euros". En 2023, 10 nouveaux restaurants "accessibles" ont été distingués en Auvergne-Rhône-Alpes, 9 en Provence-Alpes-Côte d'Azur et 5 en Occitanie. Découvrez la liste mise à jour le 6 mars 2023.

Les inspecteurs du Guide Michelin, au total une quarantaine, parcourent la France et l'Europe pour attribuer des étoiles à un restaurant selon cinq critères : la qualité des produits, la personnalité de la cuisine (soit la créativité), la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix ainsi que la régularité dans la qualité des plats proposés. Tables d'avant-garde, auberges de tradition, institutions remarquables, les restaurants sélectionnés témoignent tous de la richesse du patrimoine français.

L'édition 2023 du guide Michelin France sortira le 10 mars 2023 au prix de 29 euros.

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...