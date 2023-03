"Guide Michelin 2023 : rumeur sur les restaurants étoilés, date de sortie"

GUIDE MICHELIN. Lundi 6 mars 2023 depuis Strasbourg, le célèbre guide Michelin présentera la liste des nouveaux restaurants étoilés au palmarès 2023. Après les premières fuites sur la rétrogradation de Guy Savoy, Coutanceau ou encore Sarran, qui est pressenti pour décrocher le graal des trois étoiles ?

[Mis à jour le 3 mars 2023 à 12h30] Le Guide Michelin va lever le voile lundi 6 mars sur les restaurants étoilés de 2023 à 10 heures depuis la ville de Strasbourg en Alsace, une première ! "Ayant toujours produit parmi les plus grands talents de la restauration et des métiers de bouche, l'Alsace brille par la multiplicité de ses savoir-faire, de ses recettes et de ses produits. Autant d'atouts et de références qui en font une région idéale et naturelle pour présenter notre nouvelle sélection de restaurants", a commenté le directeur international des Guides Michelin Gwendal Poullennec.

Cette nouvelle cérémonie sera l'occasion de découvrir l'ensemble les nouveaux restaurants étoilés de France en 2023, mais aussi les nouvelles étoiles vertes, qui récompensent les restaurants durables, et d'autres prix spéciaux (pâtisserie, accueil, sommellerie). Côté rumeurs, l'emblématique critique gastronomique Gilles Pudlowski fait mention dans son blog du chef Giuliano Sperandio, à la tête du Taillevent dans le 8e arrondissement de Paris, qui pourrait décrocher cette année sa troisième étoile. Patience pour le reste ! Si les restaurants étoilés de 2023 sont révélés ce lundi 6 mars, la publication du guide Michelin France est quant à elle programmée au 10 mars.

Lundi 27 février, le guide Michelin a fait trembler le monde de la gastronomie en dévoilant, à une semaine de l'annonce officielle de son millésime, la rétrogradation du chef Guy Savoy, triplement étoilé depuis 2022 et élu meilleur chef au monde pour la 6e année consécutive. C'est son restaurant Guy Savoy du 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement de Paris, réputé pour sa célèbre soupe d'artichaut à la truffe noire, qui va perdre sa troisième étoile dans l'édition 2023 du Michelin. Autre nouvelle déconcertante, la perte du Graal a été annoncée également en avant-première pour le restaurant Christopher Coutanceau du chef Rochelais du même nom, qui détenait 3 étoiles depuis 2020.

Selon nos confrères du Point, le directeur monde des guides gastronomiques Michelin Gwendal Poullennec aurait annoncé lui-même la nouvelle dans l'après-midi à Guy Savoy. "Ce sont des restaurants exceptionnels, donc vous vous doutez bien que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, étayées par de nombreuses visites de nos inspectrices et inspecteurs tout au long de l'année", a déclaré à l'AFP Gwendal Poullennec. "Jusqu'à présent, je n'avais connu que des meilleurs moments dans ma carrière", a réagi le chef Isérois à l'AFP. "On a perdu le match cette année mais on va le regagner l'année prochaine".

Au total, ce sont cinq rétrogradations qui ont été dévoilées par le guide Michelin, car la Table de l'Alpaga à Megève, Jean-Luc Tartarin au Havre et le Restaurant Michel Sarran à Toulouse ont également été rétrogradés, perdant chacun leurs 2e étoiles... Du côté des premières étoiles, le bilan est lourd avec 20 tables rétrogradées.

Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage". La liste complète des restaurants 3 étoiles de 2023 sera dévoilée ici le 6 mars.

Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". La liste complète des nouveaux restaurants 2 étoiles de 2023 sera dévoilée à cette page le 6 mars.

Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". La liste des nouveaux étoilés sera annoncée ici même à compter du lundi 6 mars 2023.

Selon le Guide Michelin, ces établissements "se distinguent par leur bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un menu complet pour un prix maximum d'une quarantaine d'euros". En 2023, 10 nouveaux restaurants "accessibles" ont été distingués en Auvergne-Rhône-Alpes, 9 en Provence-Alpes-Côte d'Azur et 5 en Occitanie. Découvrez la liste mise à jour le 6 mars 2023.

Les inspecteurs du Guide Michelin, au total une quarantaine, parcourent la France et l'Europe pour attribuer des étoiles à un restaurant selon cinq critères : la qualité des produits, la personnalité de la cuisine (soit la créativité), la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix ainsi que la régularité dans la qualité des plats proposés. Tables d'avant-garde, auberges de tradition, institutions remarquables, les restaurants sélectionnés témoignent tous de la richesse du patrimoine français.

L'édition 2023 du guide Michelin France sortira le 10 mars 2023 au prix de 29 euros.

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...