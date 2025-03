Guide Michelin 2025 : quel restaurant pourrait décrocher 3 étoiles au palmarès ?

Le Guide Michelin s'apprête à révéler ses restaurants 3 étoiles, 2 étoiles et une étoile du cru 2025. La cérémonie de remise des prix se tient ce lundi 31 mars 2025 à Metz. Quel chef pourrait décrocher le Graal ? Qui a perdu ses étoiles ?

Le Guide Michelin s'apprête à dévoiler ce lundi 31 mars sa sélection 2025 des restaurants étoilés, un événement très attendu dans le monde de la gastronomie. Et c'est la ville de Metz dans le Grand Est qui va en devenir l'épicentre. En effet, la cérémonie de remise des étoiles du Guide Michelin 2025 va se dérouler à 17 heures au Metz Congrès Robert Schuman. Le choix de mettre le cap à l'Est cette année s'inscrit dans la politique de régionalisation du célèbre Guide Rouge, qui, après Cognac en 2022, Strasbourg en 2023 et Tours en 2024, continue d'explorer la diversité des terroirs. L'événement réunira les chefs étoilés, les journalistes et les professionnels du secteur. Si la ville de Metz ne compte actuellement aucun restaurant étoilé, le département de la Moselle a été distingué lors de l'édition 2024, avec une première étoile attribuée au restaurant "Le K" du domaine de la Klauss à Montenach.

Concernant les rumeurs d'ascension au Graal (les fameuses 3 étoiles), le critique gastronomique français Gilles Pudlowski, adepte des pronostics, évoque dans son blog Les pieds dans le plat, la promotion possible d'Olivier Nasti au Chambard à Kaysersberg et des chefs cathodiques bien connus de Top Chef Jean-François Piège au Grand Restaurant à Paris et Hélène Darroze chez Marsan à Paris 6e. On compte également dans sa longue liste Christophe Pelé au Clarence dans le 8e, David Toutain dans le 7e, "deux artistes brillants de la cuisine créative, que le classique n'effraye pas", ou encore "la Table de Pavie à Saint-Emilion signée Yannick Alléno avec son chef à demeure Sébastien Faramond, au sommet de son registre". Au delà de ces quasi évidences, "une rumeur place très haut la belle table japonaise du Cheval Blanc, Hakuba, avec Takuya Watanabe relayé par le double trois étoiles Arnaud Donckèle et son complice pâtissier Maxime Frédéric". Plus que quelques heures !

Sur quels critères le Guide Michelin choisit ses restaurants ?

Les inspecteurs du Guide Michelin, au total une quarantaine, parcourent la France et l'Europe pour attribuer des étoiles à un restaurant selon cinq critères : la qualité des produits, la personnalité de la cuisine (soit la créativité), la maîtrise des cuissons et des saveurs, le rapport qualité/prix ainsi que la régularité dans la qualité des plats proposés. Tables d'avant-garde, auberges de tradition, institutions remarquables, les restaurants sélectionnés témoignent tous de la richesse du patrimoine français.

Le rendez-vous est donné le lundi 31 mars à partir de 17 heures au Metz Congrès Robert Schuman pour la remise des prix en présence des chefs étoilés, journalistes et professionnels du secteur. En amont de la cérémonie, les Messins et Messines ont participé dès ce week-end aux festivités grâce à l'installation d'un village gourmand sur la place de la République. Près de 80 stands animés par des restaurants, des viticulteurs et des artisans mettaient en valeur le patrimoine culinaire de la ville.

L'édition 2025 du Guide Michelin France sortira le vendredi 4 avril 2025 au prix de 29 euros. Commander.

Quels restaurants du Guide Michelin perdent leurs étoiles en 2025 ?

Cette année 2025, 22 restaurants au total sont déclassés par le célèbre guide rouge. Un restaurant perd sa 3e étoile, un restaurant perd sa 2e étoile et 20 autres leur unique étoile. Parmi ces derniers, quatre l'ont perdu en raison d'un changement d'orientation ou de propriétaire.

Georges Blanc, Vonnas (01) > De 3 à 2 étoiles

Le Puits Saint-Jacques, Pujaudran (32) > De 2 à 1 étoile

Le Prieuré, Ambierle (42)

La Vieille Fontaine, Avignon (84)

Le Belvédère, Bozouls (12)

L'Hirondelle – Château de Collias, Collias (30)

Le Donjon – Domaine Saint-Clair, Étretat (76)

Le Duèze – Château de Mercuès, Mercuès (46)

Les Clefs d'Argent, Mont-de-Marsan (40)

Les Hauts de Loire, Onzain (41)

Benoit, Paris 4 e (75)

(75) Louis, Paris 9 e (75)

(75) Shang Palace, Paris 16 e (75)

(75) Maison Ruffet – Villa Navarre, Pau (64)

La Gouesnière – Domaine du Limonay, Saint-Méloir-des-Ondes (35)

Äponem – Auberge du Presbytère, Vailhan (34)

Le Saint-Martin, Vence (06)

Yoshi, Monaco

Le Quincangrogne, Dampmart (77)

Les Chemins - Domaine de Primard, Guainville (28)

Maison Claude Darroze, Langon (33)

Les Tables de Gaspard, Saint-Crépin (05)

Les 4 derniers de la liste sont les restaurants qui ont perdu leur unique étoile en raison d'un changement d'orientation ou de propriétaire. Enfin des restaurants étoilés ont fermé leurs portes depuis la précédente édition et sortent donc du guide, comme la Maison Ruggieri à Paris (2 étoiles).

Quels sont les restaurants distingués par le Bib Gourmand 2025 ?

Selon le Guide Michelin, ces établissements se distinguent par leur bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un menu complet pour un prix maximum d'une quarantaine d'euros en régions et 45 euros à Paris. En 2025, 77 nouveaux restaurants "accessibles" ont été distingués. Découvrez la liste mise à jour le 3 mars 2025.

Le Guide Michelin, un siècle de trois étoiles

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...