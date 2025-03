Guide Michelin 2025 : quels restaurants nouveaux étoilés ?

Selon le Guide Michelin, ces établissements se distinguent par leur bon rapport qualité-prix et proposent, midi et soir, au moins un menu complet pour un prix maximum d'une quarantaine d'euros en régions et 45 euros à Paris. En 2025, 77 nouveaux restaurants "accessibles" ont été distingués. Découvrez la liste mise à jour le 3 mars 2025. Lire l'article C'était un secret bien gardé des Bretons : ce restaurant caché a été récompensé par le Guide Michelin

Comme chaque année avant la remise des étoiles, le Guide Michelin a publié la liste des perdants de la nouvelle édition 2025. 22 restaurants ont été rétrogradés au total. Le chef Georges Blanc qui officie à Vonnas dans l'Ain est le seul à être rétrogradé de 3 à 2 étoiles. "On ne s'y attendait pas. Il va manquer une étoile qui s'efface, donc on va faire avec les deux étoiles. Il n'y a pas de problème", a-t-il déclaré à l'AFP. Le roi de la volaille à la crème n'aurait pas su renouveler son registre pour correspondre davantage aux canons contemporains de la gastronomie. Il détenait le Graal depuis 1981...

Surnommée Guide Rouge en raison de la couleur de sa couverture, cette bible de la haute-gastronomie récompense les meilleurs restaurants en France et dans le monde entier. Le Guide Michelin couvre aujourd'hui des milliers d'établissements dans 47 pays : France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Pologne, Irlande, Royaume-Uni, Islande, Grèce, Malte, Croatie, Lettonie, Estonie, Lituanie, Slovénie, Suède, Norvège, Danemark, République Tchèque, Serbie, Hongrie, Autriche, Finlande, Etats-Unis, Argentine, Brésil, Mexique, Canada, Chine Continentale, Corée du Sud, Abu Dhabi et Dubai (villes des Émirats arabes unis), Qatar, Thaïlande, Turquie, Vietnam, Hong Kong RAS, Japon, Macao RAS, Malaisie, Région de Taïwan, Singapour.

L'aventure du Guide Michelin a commencé en 1900. Les frères André et Édouard Michelin, fondateurs de la célèbre entreprise de pneumatiques, ont la brillante idée d'indiquer aux chauffeurs qui arpentaient les routes de France toutes les bonnes tables sur leur chemin. Ce guide pratique et gratuit de 400 pages regroupait déjà les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens et hôtels, l'idée étant de faciliter les déplacements des automobilistes et les inciter à explorer les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...

Si en 1926, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, c'est en 1931 que le système d'étoiles que nous connaissons est mis en place : une étoile signifie "une très bonne table dans sa catégorie", deux étoiles indiquent une "table excellente, qui mérite un détour", et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table "remarquable", qui "vaut le voyage". C'est à ce moment-là que le Guide Michelin devient une véritable institution. Le guide Michelin est aujourd'hui le guide gastronomique le plus renommé en France, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et tiré à 500 000 copies chaque année. Ses étoiles font la réputation des chefs et son influence s'étend bien au-delà des frontières...