Guide Michelin 2026 : L'Ambroisie perd sa 3e étoile, la liste des rétrogradés

GUIDE MICHELIN 2026. Coup de tonnerre avant la cérémonie de Monaco : la liste des restaurants qui perdent une étoile a été dévoilée. Parmi ceux-ci, L'Ambroisie à Paris et Le Suquet de Sébastien Bras sont rétrogradés.

C'est un séisme qui secoue le monde de la haute gastronomie avant même la cérémonie officielle du lundi 16 mars au Grimaldi Forum Monaco. L'AFP a dévoilé ce mardi 10 mars la liste des établissements rétrogradés par le Guide Michelin pour son édition 2026. Le verdict est historique : L'Ambroisie, institution de la place des Vosges à Paris et plus ancien triple étoilé de la capitale, perd sa troisième étoile après le départ de Bernard Pacaud. Une sanction qui illustre la difficulté de maintenir un tel rang lors d'une succession de chef.

Le célèbre guide rouge frappe également fort du côté des restaurants 2 étoiles avec 4 déclassements majeurs. Le plus médiatique concerne Le Suquet de Sébastien Bras dans l'Aveyron, qui perd sa deuxième étoile. Deux autres institutions familiales, Le Chabichou en Savoie et le Relais de la Poste dans les Landes (doublement étoilé depuis 55 ans), redescendent également à une étoile. Au total, 17 tables perdent leur unique macaron cette année 2026. En attendant de découvrir le palmarès des nouveaux étoilés à Monaco, retrouvez ci-dessous la liste complète des restaurants sanctionnés.

Quel restaurant perd sa 3e étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Si le Guide Michelin a confirmé que cette année, les évaluations à la baisse restent limitées, elles touchent des institutions historiques. C'est le cas du seul établissement rétrogradé de sa 3e étoile. Il s'agit de L’Ambroisie (Paris, 4e) : l'institution de la place des Vosges, menée par Shintaro Awa après quatre décennies de règne de Bernard Pacaud, a perdu son graal.

Quels restaurants perdent leur 2e étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Trois tables prestigieuses, dont des institutions familiales historiques, voient leur notation baisser :

Le Suquet (Laguiole, Aveyron)

Sébastien Bras Le Chabichou (Courchevel, Savoie)

Stéphane Buron Relais de la Poste (Magescq, Landes)

Jean Coussau (qui détenait ses deux étoiles depuis 55 ans)

Quels restaurants perdent leur unique étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Au total, 17 restaurants perdent leur macaron cette année 2026 (passage de 1 étoile à une recommandation). Beaucoup de ces retraits s'expliquent par des fermetures, des changements de chefs ou des évolutions de concept.