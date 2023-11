Un restaurant étoilé au Michelin doit fermer ses portes car il est trop cher

Le chef avait reçu une étoile Michelin mais les clients n'ont plus les moyens de venir manger chez lui. Alors ce restaurant va devoir fermer ses portes.

Le chef Michael Deane a ouvert pour la première fois le Deanes EIPIC à Belfast, en Irlande du Nord, en 1997. L'année suivante, le restaurant a reçu une étoile Michelin, qu'il a perdue en 2011, lorsqu'il a fermé ses portes à cause d'inondations. Il a regagné cette distinction en 2015. Mais le restaurant, qui a connu une existence mouvementée, fermera à la fin de l'année.

Après 26 ans d'accueil de ses clients, le restaurant tirera sa révérence en janvier en raison de coûts élevés, tant pour les clients que pour le propriétaire. "Avec le Brexit, le Covid-19 et maintenant la crise du coût de la vie, le monde et mon équipe ont changé, les clients ont modifié leurs critères et moi aussi", explique le chef irlandais. "Lorsque les gens ont recommencé à sortir pour manger, ils ont développé une sensibilité croissante aux coûts qui ne correspond pas à notre offre de repas raffinés."

Les menus de dégustation coûtaient 100 livres, soit environ 115 euros. C'est un endroit qui suit le modèle classique du fine dining commun à de nombreux autres restaurants étoilés Michelin en Europe. Cependant, situé dans une petite ville, il n'a pas le même flux de clients fortunés que des villes comme Londres ou Paris. L'équipe de l'EIPIC sera répartie dans d'autres restaurants du groupe, qui comprend Deanes at Queens, également à Belfast.

Situé au 28-40 Howard Street à Belfast, Irlande du Nord, le restaurant a longtemps été un pilier de la scène culinaire de la ville, proposant un menu qui met en avant des cuisines irlandaise, européenne et britannique. L'atmosphère du restaurant est décrite comme intime mais détendue, avec une ambiance exclusive rehaussée par un thème de couleur argent-gris et une cave à vin impressionnante séparant la salle à manger et le lounge-bar​.

Le chef a également expliqué qu'il avait informé le Guide Michelin de sa décision de relancer le concept. Pour 2024, une relance est en effet prévue avec une nouvelle image et "une plus grande attention au rapport qualité/prix". "Je suis excité et revigoré par cette opportunité de renouveler l'entreprise, mais je dois dire que je suis également fier de l'étoile Michelin qui nous a été attribuée et de la période pendant laquelle nous avons eu la chance de la mériter", a-t-il ajouté. "Nous avons récolté les bénéfices qu'elle a apportés à notre marque."