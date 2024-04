Ce chef italien donne la recette de la meilleure panna cotta, sa texture est parfaite

La véritable recette de la panna cotta par un ex-candidat de Top Chef ne requiert ni lait ni gélatine !

Alors que le printemps s'est installé et que la saison des fraises a commencé, on se délecte déjà des desserts frais et gourmands, à déguster sous les premiers rayons de soleil. Parmi les innombrables desserts stars des beaux jours, on ne peut pas faire l'impasse sur la panna cotta, une recette italienne qui a sa place dans le panthéon des desserts italiens. Saviez-vous que la recette d'une authentique panna cotta italienne ne requiert ni lait ni gélatine ? Terminée la texture industrielle, la crème réduite n'en sera que plus onctueuse.

Denny Imbroisi, chef italien aux origines calabraises à la tête du restaurant parisien IDA et ex-candidat de Top Chef en 2012, a partagé la recette de la panna cotta de son enfance dans l'émission Europe 1 Soir. La recette est facile et ne prendra que 10 minutes de votre temps. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 380 grammes de crème liquide 30%, de 25 grammes de sucre, d'une gousse de vanille, d'un citron vert ou jaune et d'une herbe fraîche comme le basilic, la coriandre, la menthe ou l'estragon. C'est parti pour la recette étape par étape :

Dans une casserole, plonger 300 grammes de la crème liquide avec le sucre et porter à petite ébullition. Le fait d'ajouter "tout de suite le sucre à la crème va éviter à cette dernière de brûler, d'accrocher au fond', selon le chef italien.

Aromatiser en ajoutant au mélange la gousse de vanille grattée et un zeste de citron vert ou jaune, ou les deux. Remuer très régulièrement à l'aide d'un fouet pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que la crème ait réduit de moitié. "Pour être certain de réussir sa réduction, vous pouvez peser votre préparation. Il faut passer de 300 grammes à 140-150 grammes", indique Denny Imbroisi.

Retirer la casserole du feu et faire refroidir la préparation en ajoutant les 80 grammes de crème liquide restante, bien froide, qui bloquent la cuisson.

Verser la préparation dans des petites verrines à moitié et laisser refroidir au moins deux heures au réfrigérateur.

Au moment de servir, ajouter les fruits de saison dessus et l'herbe aromatique de votre choix.

Vous l'aurez compris, non seulement la recette du chef italien Denny Imbroisi est super simple et ne requiert que très peu d'ustensiles et d'ingrédients, mais en plus le résultat est crémeux à souhait ! Le secret de la recette de la panna cotta authentique des vrais italiens réside dans le dicton italien "chi va piano va sano" (littéralement, "qui va lentement va sûrement"). En effet, il faut juste savoir s'armer de patience en laissant refroidir la préparation dans le frigo pendant deux heures minimum. Buon appetito !