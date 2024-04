Voici la sauce parfaite pour sublimer vos oeufs durs selon Cyril Lignac

Cette recette printanière du chef Cyril Lignac, réalisable en un quart d'heure, rendra vos oeufs durs délicieux.

Les œufs durs, on les aime en entrée, mais aussi comme amuse-bouche pour un brunch dominical ! En parfaite entrée classique de la cuisine française, ils sont servis coupés en deux et remplis d'une farce à base de mayonnaise saupoudrés de jaune et de persil, le tout servi froid. Cette spécialité bistrotière est connue sous l'appellation de l'œuf mimosa, apparue en 1911 dans les archives de la presse francophone. Depuis, de nombreux chefs auréolés proposent leur propre version de l'œuf mimosa, d'Éric Frechon avec ses œufs de caille mimosa à Laurent Mariotte qui remplace le persil par du vert de jeune poireau. Un autre chef, bien connu du petit écran, a livré sa version twistée de l'œuf mimosa.

Les œufs durs façon mimosa de Cyril Lignac sont agrémentés d'une sauce césar avec des toppings croustillants, parfaits pour être servis comme amuse-bouche. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 4 œufs, 4 tranches de jambon cru, de la chapelure japonaise panko, de la mayonnaise, de l'huile d'olive, un citron jaune, de la pâte d'anchois, des câpres, de la fleur de sel, du sel fin et du poivre du moulin. C'est parti pour la recette ci-dessous, étape par étape :

Cuire vos 4 œufs dans de l'eau bouillante pendant 9 minutes puis couper la cuisson en les plongeant dans un bain d’eau glacée.

Écaler les œufs et les couper en deux dans le sens de la longueur. Retirer délicatement les jaunes d’œufs et les placer dans un saladier.

Dans une poêle, cuire les 4 tranches de jambon sans matière grasse, jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. Les retirer et les hacher en petits morceaux. Faire dorer dans cette même poêle une cuillère à soupe de chapelure panko.

Écraser les jaunes d’œufs dans le saladier et mélanger avec deux cuillères à soupe de mayonnaise. Incorporer le jus d'un demi citron et une cuillère à soupe de pâte d’anchois au mélange. Saler et poivrer le tout. Votre sauce césar est prête !

Dans un plat, présenter les blancs d’œufs et remplir de sauce césar puis parsemer dessus de jambon croustillant, de la chapelure dorée et d'une cuillère à soupe de câpres. Arroser d'un filet d’huile d’olive et saupoudrer de fleur de sel.

Cette délicieuse recette du chef Cyril Lignac pour magnifier vos œufs durs ne prendra que 15 minutes de votre temps. Il est vivement conseillé de la déguster le jour de la préparation, car la mayonnaise peut tourner vite. Passés deux jours, il n'est plus conseillé de consommer vos œufs mimosa. Prêts à épater vos convives lors de votre prochain brunch à la maison ?