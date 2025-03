Cette ville détrône Paris avec le plus de restaurants étoilés au monde

Si Paris compte à elle seule plus d'une centaine de restaurants étoilés, elle est devancée par une autre métropole qui lui rafle le titre de capitale mondiale de la gastronomie.

La France, avec sa riche tradition culinaire, est souvent considérée comme la capitale mondiale de la gastronomie. Sa capitale a toujours été un centre d'innovation et une source d'inspiration pour les cuisines du monde entier et ses régions possèdent chacune leurs propres identités culinaires... Le Guide Michelin, qui est une référence mondiale en matière de gastronomie, contribue à renforcer l'image de Paris comme place centrale de la gastronomie. Si Paris compte à elle seule 132 restaurants étoilés en 2024, une autre ville dont on parle moins la dépasse pourtant de loin.

Cette métropole compte 181 établissements étoilés au Guide Michelin en 2024, dont 20 triplement étoilés. Un score qui la hisse tout en haut du podium des villes avec le plus de restaurants étoilés. Cette ville, qui a intégré le Guide Michelin dès 2007, a su d'emblée séduire ses exigeants inspecteurs. En effet, dans cette capitale lointaine, la cuisine est élevée au rang d'art.



Tokyo, la capitale du Japon, est donc la ville qui détient le record du monde du nombre de tables étoilées. La gastronomie tokyoïte, réputée pour son excellence et sa précision, propose une grande variété de spécialités : du kaiseki au ramen, en passant par les sushi, tempura, yakitori, mais aussi des plats qui fusionnent avec les cuisines européennes. Parmi ses restaurants les plus emblématiques, SÉZANNE, situé à l'hôtel Four Seasons Tokyo à Marunouchi et dirigé par le chef Daniel Calvert, a décroché sa troisième étoile en 2024. Le restaurant propose "un mariage parfait entre les sensibilités françaises et les influences japonaises" selon les inspecteurs du Guide Michelin.

Autre restaurant promu par le millésime 2024, "le restaurant de sushis Harutaka, promu au plus haut sommet culinaire", selon le directeur international du Guide Michelin Gwendal Poullennec. Quintessence, sous la houlette du chef Shuzo Kishida, fait partie de ces restaurants qui gardent fièrement leur trois étoiles depuis longtemps, soit 2008.

Toujours au Japon, les villes de Kyoto et Osaka brillent également sur la scène gastronomique mondiale puisqu'elles se positionnent en 3e et 4e marches du podium des villes les plus étoilées, derrière Paris et devant Londres. Berceau de la tradition culinaire japonaise, Kyoto compte cinq restaurants triplement étoilés : Hyotei, Kikunoi Honten, Isshisoden Nakamura, Mizai et Gion Sasaki. Osaka surnommée la "cuisine du Japon", abrite trois fleurons de la haute gastronomie japonaise : Kashiwaya Osaka Senriyama, Taian et Hajime.

Si "Tokyo demeure la ville la mieux dotée en termes de restaurants de qualité et d'établissements récompensés d'étoiles Michelin" selon Gwendal Poullennec, la ville de Paris conserve malgré tout son statut honorifique de capitale gastronomique avec ses 29 restaurants étoilés en 2024. Paris continuera toujours de séduire les fins gourmets grâce à son savoir-faire et son raffinement culinaire.