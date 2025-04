Plus de restaurants étoilés qu'ailleurs : cette région française est le paradis de la gastronomie

Si la France est réputée mondialement pour sa gastronomie, c'est dans cette région que l'on trouve la plus forte concentration de restaurants étoilés.

Le Guide Michelin a décerné ce lundi 31 mars ses nouvelles étoiles en France. L'édition 2025 du célèbre guide gastronomique compte désormais 654 restaurants étoilés en France (Monaco inclus), parmi lesquelles 68 nouvelles tables couronnées cette année, dont 2 triplement étoilés, 9 restaurants deux étoiles et 57 restaurants une étoile. Mais quelle est la région de France qui compte désormais le plus grand nombre de restaurants étoilés ?

Si les 654 tables étoilées de l'Hexagone rassemblent 31 trois étoiles, 81 deux étoiles et 542 une étoile, comment sont-elles réparties sur l'ensemble du territoire ? Historiquement, une ville concentre le plus grand nombre de restaurants étoilés de tout l'Hexagone, parce qu'elle a toujours attiré les élites, les intellectuels et les touristes fortunés, ce qui a favorisé l'émergence de tables hauts de gamme pour satisfaire cette clientèle exigeante et stimulée par la créativité culinaire.

Enfin, c'est une ville qui a toujours été le berceau de grandes institutions culinaires, d'écoles de cuisine renommées et de chefs talentueux. Cette ville de France est l'une des plus visitées au monde également pour son influence considérable sur la scène gastronomique. Vous avez deviné ? Paris bien sûr !

Le restaurant Jules Verne du chef Frédéric Anton à Paris, deux étoiles Michelin. © Le Jules Verne/Cover Images/SIPA (publiée le 01/04/2025)

Avec la capitale en son sein, la région Île-de-France est donc la grand gagnante. Elle rassemble à elle seule 139 restaurants étoilés par le Guide Michelin, dont 112 à une étoile, 17 à 2 étoiles et 10 à 3 étoiles. La ville de Paris, avec ses plus de 2 millions d'habitants, regroupe à elle seule 123 établissements étoilés. Ce qui n'est pas si étonnant non plus, une étude cartographique réalisée par Ouest-France révélait une corrélation entre la répartition des restaurants étoilés en France et la densité de population.

Sur la deuxième marche du podium des régions les plus étoilées de France, on trouve, pas si loin d'elle, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 104 restaurants étoilés au total, dont 79 d'une étoile, 19 de 2 étoiles et 6 de 3 étoiles. Les villes qui en comptent le plus dans cette région sont Lyon, surnommée la "capitale mondiale de la gastronomie" depuis 1935 avec 11 restaurants une étoile, 3 restaurants de 2 étoiles et Courchevel avec une table à 3 étoiles et 4 à 2 étoiles.

A la troisième marche arrive la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui dénombre au total 80 tables étoilées dont 67 restaurants d'une étoile, 6 adresses à deux étoiles et 7 restaurants triplement étoilés. Car si vous voulez vous rendre dans le quartier qui concentre le plus d'étoilés de tout le pays, allez dans le 8e arrondissement de Paris, avec 20 restaurants d'une étoile dont un nouveau primé, 6 restaurants de 2 étoiles et 5 de 3 étoiles !