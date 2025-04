Coup de cœur Michelin : ce restaurant intimiste et hors-du-temps a été sacré deux étoiles

Ce restaurant distingué cette année par le Guide Michelin vous fera voyager dans un autre monde.

Le Guide Michelin a présenté sa sélection annuelle des restaurants étoilés en France et ce sont 9 tables qui ont rejoint le club prestigieux des doublement étoilés. Selon les inspecteurs du prestigieux Guide Rouge, un restaurant deux étoiles offre "une cuisine exceptionnelle qui mérite le détour". Ce sont des tables qui proposent des plats maîtrisés, des saveurs précises et une qualité constante, où la créativité du chef se ressent dans chaque assiette.

A Paris, seul deux restaurants ont eu cette fois le privilège d'être auréolés de deux macarons et de rejoindre la caste des restaurants deux étoiles de la capitale. L'une de ces tables nous propulse dans un autre pays à peine passé le pas de la porte. Entre l'Opéra et le quartier japonais du 2e arrondissement, on pénètre dans un décor raffiné à l'atmosphère singulière. "Cette adresse d'exception n'a rien laissé au hasard : des céramiques conçues par un artiste japonais, des baguettes en bois de rose disposées sur un petit plateau de cèdre, un écrin d'érable sycomore nimbé de douce lumière...", décrivent les inspecteurs du Guide Michelin.

Le décor du restaurant Sushi Yoshinaga rend hommage à la dualité qui définit le Japon, où tradition et modernité se rencontrent dans une harmonie saisissante. © 11H45/FLORENT MICHEL

Le chef devient le point central de la pièce, encadré par la lumière, pour que chacun des convives, 10 au total, dispose d'une vue directe sur son art minutieux. "Le maître sushi Tomoyuki Yoshinaga sublime des poissons d'une fraîcheur exceptionnelle. Derrière son comptoir intimiste, il cisèle thons gras et autres merveilles marines avec une précision joaillière, jouant sur textures, maturations et assaisonnements", peut-on lire sur la critique des inspecteurs.

Son menu unique, l'omakase, enrichi de créations personnelles et de sauces maison, s'articule autour d'une découverte des produits de saison, issus de la pêche du jour ou des jours précédents, puisque le chef aime maturer certains de ses poissons, une technique qu'il utilise pour en exalter les saveurs et les textures.

Le restaurant 2 étoiles Sushi Yoshinaga à Paris. © 11H45/FLORENT MICHEL

Ce travail d'orfèvre sur les maturations, la découpe et les assaisonnements est le fruit de près de 20 ans de pratique de l'art du sushi. Formé au Japon dans la plus pure tradition, Tomoyuki Yoshinaga a rejoint le chef Okuda à Paris, où il a découvert une clientèle au palais éduqué. Il se plaît aujourd'hui à interagir directement avec les convives, ce qui lui permet d'affiner son art et de mieux comprendre les attentes de ses clients. "L'harmonie entre le chef et son directeur de salle, empreinte de complicité et d'humour, contribue à faire de ce repas un moment privilégié", soulignent les inspecteurs.

L'expérience est prolongée avant ou après par les espaces T-Room et K-Room, un clin d'œil à la culture et au divertissement japonais. Au rez-de-chaussée, le bar OMASAKE permet la découverte des sakés d'exception autour d'assiettes à partager pensées par le chef. On retrouve donc toute la magie de Tokyo au 27 rue du 4 Septembre !