Les 48h du rire Ticketac : des promotions sur les spectacles d'humour !

BON PLAN THEATRE. La billetterie en ligne Ticketac fête Noël avant l'heure avec son opération "48h du rire". Du 3 au 4 novembre 2022, bénéficiez d'une réduction de 10% sur tous les spectacles d'humour : one-man show, stand-up, comedy club ou café-théâtre. On en profite !

Besoin de décompresser en douceur ? Rien de tel pour commencer le mois de novembre qu'une bonne crise de rire… Pour faire rimer automne avec humour, la billetterie spectacles et loisirs Ticketac met en place une opération spéciale "48h du rire". Le principe ? Pendant deux jours, les 3 et 4 novembre 2022, tous les spectacles d'humour du catalogue se voient ajouter une promotion supplémentaire de -10%. L'occasion parfaite pour aller voir vos humoristes favoris partout en France. Au programme : Haroun, Laura Felpin, Fary mais aussi Thomas Ngijol, Kyan Khojandi ou Inès Reg. A Paris, Nice, Nantes ou Reims, retrouvez les nouveaux talents du rire hexagonal et des artistes au succès incontesté.

Pour profiter de cette promotion exceptionnelle, rien de plus simple. Les 3 et 4 novembre 2022, dénichez le spectacle de votre choix dans la catégorie humour et sélectionnez le nombre de places que vous souhaitez réserver. Au moment du paiement, ajouter simplement, dans l'encart " CODE PROMO ", le code HUMOUR10.

Cette offre est cumulable avec les promotions déjà en cours. Après validation, la réduction de 10% s'active ou s'ajoute aux offres déjà en place. L'occasion idéale de se faire plaisir ou de préparer en amont vos cadeaux de Noël pour gâter vos proches… A vos billets ! Pour vous aider à faire votre choix parmi tous les spectacles, nous vous avons concocté une sélection d'incontournables ci-dessous.

La nouvelle star du stand-up français est en tournée à Nice, Marseille et Toulon pour présenter son spectacle Hors normes. Révélée sur les réseaux sociaux et sur les planches du Jamel Comedy Club, l'humoriste originaire de l'Essonne vous met "des paillettes" dans les yeux avec ce show ultra-énergique, écrit à quatre mains avec Kevin Debonne. Jalousie, mariage, nudité, tout y passe ! A voir d'urgence.

Inès Reg dans Hors Normes Dès 35€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Après le triomphe de son précédent spectacle Maxime Gasteuil arrive en ville, l'humoriste de Saint-Emilion vous offre une nouvelle création croustillante au Théâtre Edouard VII. Sur une mise en scène d'Edouard Pluvieux, on le retrouve en pleine prise de conscience existentielle : "pourquoi s'énerve-t-il toujours autant ?" Dans sa quête de quiétude, il essaye le yoga, les dîners entre amis, les voyages… mais c'est lors d'un Retour aux sources chez ses parents qu'il comprend enfin pourquoi… il ne se calmera jamais ! Un délice.

Maxime Gasteuil dans Retour aux sources Dès 24,8€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

C'est l'homme de tous les succès ! Auteur de la série culte "Bref", comédien de talent (récemment à l'affiche de la pièce de théâtre 1h22 avant la fin), humoriste, présentateur de l'émission "Hot Ones" sur Canal+... Kyan Khojandi remonte sur les planches cette saison pour une tournée des Zéniths, avec son spectacle Une bonne soirée. Entre improvisation et souvenirs d'enfance, réflexions personnelles et délires hilarants, il réussit ici le pari de vous faire rire non-stop pendant une heure… ou plus !

Kyan Khojandi dans Une bonne soirée Dès 25€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Actuellement à l'affiche de la série Désordres de Florence Foresti, retrouvez également Baptiste Lecaplain sur scène, au Théâtre de la Renaissance, dans son spectacle : Voir les gens. Co-écrit avec Florent Bernard (connu sous le pseudonyme de FloBer), ce nouveau one-man show, absurde à souhait, vous transporte dans l'univers délicieusement coloré de l'humoriste. Les répliques et les punchlines fusent, l'autodérision ne manque pas et le rythme de faiblit pas… un sans faute !

Baptiste Lecaplain dans Voir les gens Dès 29€ et -10 de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Il est passé maître dans l'art délicat de la satire… Haroun, humoriste grinçant (mais jamais méchant) est en tournée partout en France avec son spectacle Seuls. Comme à son habitude, il décortique avec mordant l'actualité et pose son regard acéré sur notre société moderne. C'est fin, bien ficelé et drôle.

Haroun dans Seuls Dès 39€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

A la Gaîté Montparnasse, à Paris, l'irrésistible Florent Peyre livre un spectacle à mi-chemin entre le one-man show et la comédie musicale. Mis en scène par Eric Métayer (sur des musiques de Pascal Obispo), l'humoriste incarne une vingtaine de personnages, tous plus fous les uns que les autres… et cinq animaux (dont quatre en voie de disparition) ! Une performance de haut vol qui, même si dictée par un fil-conducteur (la Première d'un musical), peut laisser parfois place à l'improvisation, discipline dans laquelle Florent Peyre excelle.

Florent Peyre dans Nature Dès 22,5€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Fêtez l'avant Noël avec Thomas Ngijol ! A l'occasion de deux dates exceptionnelles à l'Olympia, les 22 et 23 décembre 2022, l'humoriste issu du Jamel Comedy Club vous offre son tout nouveau spectacle : L'œil du Tigre. Référence non dissimulée au film Rocky 3, Thomas Ngijol revient sur les planches tel un boxeur sur un ring. A grands coups d'impro et de répliques pimentées, il évoque avec maestria son quotidien de père d'une famille recomposée, sa nouvelle vie de "bobo" ou différents enjeux sociétaux. Toujours aussi efficace et percutant !

Thomas Ngijol dans l'Œil du Tigre Dès 42.8€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Révélée sur Instagram puis dans l'émission de TMC, Quotidien, en tant que chroniqueuse, elle a récemment crevée l'écran dans Le Flambeau, la série humoristique de Jonathan Cohen. Laura Felpin ajoute, cette année, une nouvelle corde à son arc avec son premier one-woman show : Ça passe ! A travers une galerie de personnages hauts en couleur, c'est tout son univers drôle et décalé que l'on retrouve sur scène. Spectacle idéal pour lutter contre la morosité automnale !

Laura Felpin dans Ça passe Dès 25€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

C'est LE spectacle d'humour par excellence… Dans le pur esprit café-théâtre, La Guerre des Sexes, comédie culte signée Pascal Grégoire, se savoure sans modération aux Enfants du Paradis, à Paris. Avec plus de 800 000 spectateurs conquis, l'histoire vous emmène à la rencontre de Pierre, éternel adolescent, en couple avec Anne-Laure, working-girl dans une grande entreprise. Très amoureux, les deux sentent cependant que la routine a pris le dessus. Ils vont faire appel à Isabelle, sexologue nymphomane, pour raviver la flamme.

La Guerre des Sexes Dès 14€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Mieux qu'un plateau d'humour : deux plateaux d'humour ! Nouveau lieu de la capitale dédié au rire, La Scène Barbès lance sa Nuit de l'Humour avec "Nouvelle Vague", et "Barbès Comedy Night". Si le premier fait la part belle aux nouvelles étoiles montantes du stand-up (six humoristes en pleine ascension), le second rassemble la crème des humoristes confirmés pour un show 100% inédit. Le plus ? Une ambiance à croquer, digne des plus grands comedy clubs de New York.

Barbès, La nuit de l'humour Dès 19.8€ et -10% de réduction VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Les 3 et 4 novembre 2022, profitez de l'offre "48h du rire" de Ticketac sur les spectacles Humour et réservez vite vos billets ! De quoi faire travailler vos zygomatiques à l'approche des fêtes de fin d'année.