Golden Ticket : une commande offerte par jour sur Ticketac

BON PLAN THEATRE. Pour patienter jusqu'à Noël, chaque jour, du 1er au 25 décembre : toute commande passée sur la billetterie Ticketac vous inscrit automatiquement au grand tirage au sort "Golden Ticket". A la clé ? Le remboursement total de votre commande pour des pièces de théâtre, humour, comédie musicale…

A l'occasion des fêtes de fin d'année et pour patienter en douceur avant Noël, la billetterie spectacles et loisirs Ticketac.com lance son grand jeu concours "Golden Ticket". Le principe ? Du 1er au 25 décembre 2022, un tirage au sort aura lieu chaque jour parmi les clients de la veille. A la clé pour le gagnant, un remboursement total de ses achats ! Pièce de théâtre, comédie musicale, one-man show, opéra ou parc d'attractions… peu importe le type de spectacle ou activité, toute commande passée sur le site internet vous inscrit automatiquement au jeu concours. L'occasion idéale de se faire plaisir avant Noël ou de gâter ses proches !

Pour avoir la chance de vous faire rembourser vos places de spectacle, rien de plus simple, il vous suffit de passer une commande entre le 1er et le 25 décembre 2022 sur le site Ticketac.com. Le lendemain de votre achat, un grand tirage au sort désignera le vainqueur. Si vous êtes en veine, l'intégralité du prix de votre commande vous sera remboursé. Pour vous aider à faire votre choix parmi toutes les activités proposées sur le site, nous vous avons concocté une sélection d'incontournables !

Véritable triomphe, sur les planches, depuis 2016, elle est l'une des plus belles réussites théâtrales de ces dernières années… La pièce Edmond, d'Alexis Michalik (auteur du Porteur d'histoire, du Cercle des illusionnistes et - plus récemment - d'Intra Muros) rend un vibrant hommage à l'œuvre immense et au parcours du dramaturge Edmond Rostand. L'action se déroule en 1897 au moment où, en proie au doute après plusieurs échecs, le jeune auteur français de 29 ans se lance dans l'écriture de Cyrano de Bergerac. Drôle, épique et émouvante à souhait, ce petit bijou de création (récompensé à cinq reprises, en 2017, lors de la cérémonie des Molières), a même été adapté au cinéma. Une pure merveille à voir absolument au Théâtre du Palais Royal.

Avec plus de 9 millions de spectateurs à travers le monde, un Molière de la meilleure comédie, un record de longévité au Guinness Book et 8 saisons de triomphe dans les salles parisiennes, Dernier coup de Ciseaux est l'OVNI théâtral délirant à ne surtout pas manquer. Comédie policière interactive, vous êtes au cœur de l'intrigue et devez résoudre une enquête… Les comédiens eux-mêmes ne connaissent pas le dénouement ! En hexagone, nous devons l'adaptation de cette pièce atypique (de l'auteur allemand Paul Pörtner) à l'excellent Sébastien Azzopardi, metteur en scène inspiré du thriller théâtral La Dame Blanche (joué par sa compagnie au Théâtre de la Renaissance et au Théâtre du Palais Royal). Un pur bonheur !

C'est le 4ème plus beau zoo au monde... Le ZooParc de Beauval, à Saint-Aignan, rassemble sur plus de 44 hectares pas moins de 35 000 animaux (alligators, guépards, lions, hippopotames ou gorilles) et 600 espèces différentes. Idéal pour une sortie en famille, vous pouvez participer aux différents spectacles (oiseaux, otaries...) et animations pédagogiques qui sensibilisent à la cause animale et à l'environnement. Le plus ? 4 ans après la naissance de Yuan Meng (premier bébé panda né sur le sol français et véritable star des réseaux sociaux), deux nouveaux bébés panda sont nés à Beauval, Huanlili et Yuandudu. Découvrez-les vite !

Le célèbre Cirque Medrano vous offre une parenthèse poétique et de la magie circassienne en décembre à Marseille, sur la Plage du Prado. Sous le chapiteau (l'un des plus grands d'Europe avec 2 800 m² de toile), dégustez du Popcorn ou de la barbe à papa et profitez du spectacle. Les meilleurs artistes du moment seront réunis pour un nouveau show inoubliable : Fantasia !

Au programme, 30 experts circassiens et pas moins de 15 nationalités avec des trapézistes, clowns, acrobates et équilibristes. Une sortie parfaite pour toute la famille !

A l'affiche en cette fin d'année du mythique Théâtre des Champs Elysées, à Paris, découvrez le Ballet de l'Opéra national d'Ukraine. Dans l'un des plus beaux écrins de la capitale, cet ensemble d'exception reprend l'un des plus célèbres ballets en deux actes inspirés des contes de Hans Christian Andersen… La Reine des Neiges, spectacle événement festif et familial, fait toujours rêver petits et grands, notamment avec l'adaptation récente de l'œuvre par les Studios Disney. L'histoire vous plonge à la rencontre de la jeune Gerda. De son village paisible aux contrées les plus froides du royaume du nord, elle va vivre une aventure épique jusqu'à rencontrer La Reine des Neiges, dans son palais de glace…

