Black Friday : bons plans et promos spectacles avec Ticketac !

BON PLAN THÉÂTRE. Jusqu'au 28 novembre, à l'occasion du Black Friday, la billetterie Ticketac vous fait bénéficier d'offres exceptionnelles sur des pièces de théâtre, comédies, one-man shows. Découvrez notre sélection !

A l'occasion du Black Friday (ou vendredi noir en français), la billetterie en ligne Ticketac vous fait voir la vie en rose avec une sélection de ses meilleures promotions sur le spectacle vivant ! Théâtre, humour, show pour les enfants, réservez la sortie culturelle de votre choix au meilleur prix et en toute sécurité… vous avez jusqu'au 28 novembre ! Pour vous faciliter la tâche, nous avons préparé pour vous une sélection de nos incontournables. De quoi vivre un moment inoubliable en famille, en couple, entre amis ou préparer en avance vos cadeaux de Noël. Suivez le guide !

Pour bénéficier des promotions Black Friday sur Ticketac.com, rien de plus simple : une section du site est dédiée aux bons plans et aux offres exceptionnelles. Il vous suffit de vous rendre sur la page " Nos Promos du Moment ! ", sélectionner le spectacle qui vous intéresse et réserver vos places. Les meilleures réductions du moment sont visibles grâce à une pastille de couleur qui indique le pourcentage de promotion le plus important.

Après le triomphe de son précédent spectacle, Tout va bien!, l'humoriste révélée dans l'émission " La Classe ", à la fin des années 80, retrouve les planches mythiques de L'Olympia, le 26 décembre 2023, avec son tout nouveau one-woman show : L'Expérience de la vie. Sur scène, elle livre avec maestria son regard sur notre époque, les sujets qui font l'actualité et les grands changements de notre société moderne. Comme toujours avec Anne Roumanoff, c'est fin, drôle, narquois mais jamais méchant. À voir !

Le couple et ses aléas passés au crible ! Dans une nouvelle création hilarante, Stéphane Murat, Alexis Macquart et Régis Lionti (en alternance avec Valentin Giard), vous offrent, au Grand Point Virgule à Paris, un pur moment de détente. L'histoire de Desperate Housemen ? Thomas et Clémence sont sur le point de se marier. Si, le jour J, tout est en place, un événement inattendu vient pourtant perturber la fête : la mariée est introuvable ! Aurait-elle eu un doute au dernier moment ? Epaulé de ses deux meilleurs amis, Thomas va mener l'enquête…

Nouvelle pépite du stand-up hexagonal, Clément Kersual écume depuis plusieurs années les plus célèbres comedy clubs. A l'affiche du Point Virgule cette saison dans un spectacle abouti où les punchlines fusent sur un ton caustique à souhait, ce fils de militaire vaut clairement le détour. Dynamique, corrosif, engagé, Clément K est l'une des valeurs montantes de l'humour… à suivre de près !

On leur devait déjà le succès des comédies Faites l'amour pas des gosses et Libéréee, Divorcée… Sacha Judaszko et Sophie Depooter récidivent ! Pièce interactive, sans temps mort, Les Femmes ont toujours raison, les hommes n'ont jamais tort fait l'unanimité au Passage vers les Etoiles, avec plus de 150 000 spectateurs conquis. Sans filtre, sans tabous, Lucas et Julie vous racontent, sur scène, la vie à deux, avec ses petites manies, ses jalousies et son train-train. "Si vous êtes en couple... Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataire... Profitez-en, ça ne va pas durer !". Un pur bonheur !

Seule en scène au Point Virgule, Anne Depetrini réussit avec succès le défi d'un premier spectacle ! Sous la houlette d'Alex Lutz (qui signe la mise en scène), l'irrésistible animatrice de télévision et comédienne vous raconte, entre humour, sarcasme et tendresse, sa quête éperdue du bonheur. Psy, magnétiseur et même exorcisme, le sujet (qui avait déjà fait l'objet d'un livre, publié aux Editions Flammarion, en 2021), est traité ici avec finesse. On en redemande !

Le Théâtre des Variétés vous gâte, cette année, avec l'une des 10 comédies les plus jouées dans le monde… Ecrite par Michael Frayn et adaptée ici par Stéphane Laporte (sur une mise en scène de Jean-Luc Moreau et Anne Poirier-Busson), Panique en coulisses vous transporte au cœur d'une répétition d'une pièce de boulevard, la veille de la première. Coups bas et tensions entre comédiens, actes manqués, portes qui claquent, un joyeux désordre s'installe pour le plus grand plaisir du public ! Fous rires garantis.

Envie de muscler vos zygomatiques ? Craquez pour Borderline, la troisième création de Flavia Coste (après Non à l'argent et Alors on s'aime) ! Dans un huis clos délirant, surréaliste et jubilatoire, on retrouve sur les planches du Théâtre de Passy un Daniel Russo (qui assure la mise en scène avec sa fille Amanda) solaire en psychiatre, faisant face à un patient fou et psychopathe. Ce dernier est interprété avec talent par un Philippe Lelièvre, tour à tour touchant et délicieusement effrayant. Le plus ? Un texte ravageur et une belle complicité entre les deux - illustres - comédiens.

Au Théâtre de la Tour Eiffel, laissez-vous surprendre par le nouveau spectacle Fantastik du mentaliste star Viktor Vincent ! Avec son style inimitable, so british, et dans une atmosphère feutrée et intime, le vainqueur du Mandrake d'or 2015 (la plus grande distinction décernée aux illusionnistes) joue avec votre imagination le temps d'un "show expérience" hallucinant. Plongez dans un monde mystérieux et ne vous laissez pas berner par les apparences… illusion ou réalité, vous pourriez ressentir des forces invisibles !

