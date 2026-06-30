Lucas Digne : pourquoi Mbappé l'a pointé du doigt devant Deschamps, un France - Suède décisif ?

Lucas Digne est titulaire ce mardi soir avec les Bleus pour le match France - Suède en 16e de finale de la Coupe du monde. Le latéral gauche a été ciblé par Kylian Mbappé au début de la compétition pour une raison bien particulière.

Au moment de disputer un match de phase à élimination directe en Coupe du monde, chaque joueur joue évidemment gros... Mais certains peut-être plus que d'autres encore ! Gardien et buteur sont naturellement plus exposés mais d'autres éléments peuvent être sous pression.

Ce devrait être le cas de Lucas Digne ce mardi soir lors de France - Suède. En balance avec Théo Hernandez pour le post de latéral gauche depuis la début de la Coupe du monde 2026, le défenseur d'Aston Villa est cette fois annoncé titulaire et a l'occasion de gagner sa place dans le onze de départ pour le reste de la compétition... Si qualification il y a, bien sûr !

Révélé à Lille puis passé par le Barça et le PSG sans s'imposer durablement, Lucas Digne a, à 32 ans, un gros coup à jouer lors de ce Mondial 2026, lui qui avait manqué la Coupe du monde 2018 remportée par les Bleus alors qu'il figurait depuis des mois dans la sélection de Didier Deschamps. Un vrai traumatisme que n'a pas oublié le défenseur qui est aujourd'hui le plus ancien Bleu dans l'effectif de 26 concocté par Deschamps !

De cette particularité, Lucas Digne a tiré visiblement un statut particulier, comme relaté par son capitaine Kylian Mbappé qui n'a pas manqué de l'exposer aux yeux de tous avant le début de la compétition. "Le premier jour du rassemblement, le coach a fait un discours pour souhaiter la bienvenue à Robin (Risser, le troisième gardien et nouveau Bleu, ndlr) J'étais juste à côté de lui, racontait Mbappé dans L'Equipe. Il a dit : "Et même les plus anciens..." Je l'ai coupé : "Coach, ne me touche pas l'épaule, c'est Lucas le plus ancien !" Lucas n'était pas content (rires)."

Derrière la petite boutade de Mbappé, semble se cacher une estime réciproque entre les deux hommes. "Il est arrivé en 2014 ! Waouh ! Ça, ça force le respect. Ça montre une régularité au plus haut niveau", rappelle le capitaine des Bleus au sujet de Digne et glisse : "Je m'étais vachement rapproché de lui à l'Euro 2021 car on était à la même table. Jusqu'ici, on ne se connaissait pas si bien. C'est un gars régulier, solide, tu sais ce qu'il va te donner, avec une super patte gauche."

Lucas Digne a donc été quart de finaliste de la Coupe du monde 2014 et finaliste de l'Euro 2016 avec l'équipe de France mais n'a pas eu beaucoup de temps lors de ces épopées. Doublure de Patrice Evra au Brésil, il n'avait disputé qu'un seul match lors de la compétition (la 3e rencontre de poules face à l'Equateur) alors qu'il était resté sur le banc durant tout l'Euro en 2016.

Il a l'occasion cette année d'avoir davantage de temps de jeu, 12 ans après sa première Coupe du monde. Tireur de coup-franc à Aston Villa, Lucas Digne a souvent rattrapé des prestations difficiles défensivement par son gros abattage et sa qualité de centre. Lors de ce France - Suède, il aura surtout un gros morceau à museler avec l'attaquant suédois de Newcastle Anthony Elanga, réputé pour sa grosse vitesse de pointe.