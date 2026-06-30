N'Golo Kanté : pourquoi il ne joue pas avec l'équipe de France ce soir face à la Suède

N'Golo Kanté, cadre de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, n'a pas joué la moindre minute en phase de poules et ne devrait pas jouer face à la Suède en 16e de finale ce mardi soir. Quelle est la raison ?

N'Golo Kanté occupe une place à part en équipe de France, surtout dans le groupe de 26 concocté par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Et pas seulement en raison de son âge (35 ans) qui fait de lui le plus vieux du groupe bleu. Le milieu défensif est l'un des "survivants" de l'épopée victorieuse de 2018 avec Lucas Hernandez, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mais à l'instar du défenseur du PSG, il ne compte pas la moindre minute de jeu depuis le début de ce Mondial 2026... Et ce ne devrait pas changer ce mardi lors de France - Suède où il n'est pas annoncé dans le onze de départ

Cette statistique peut intriguer les suiveurs des Bleus quand on connaît l'activité naturelle de N'Golo Kanté sur le terrain, lui qui était devenu le chouchou des Bleus (et de Didier Deschamps) depuis ce fameux Mondial 2018. Elle trouve son origine dans une multitude de raisons à commencer par l'état de forme de l'ex-joueur de Chelsea.

N'Golo Kanté blessé en pleine Coupe du monde ?

Rappelé chez les Bleus pour l'Euro 2024, N'Golo Kanté, 35 ans, a évolué durant plusieurs saisons en Arabie Saoudite, un championnat moins coté que la Premier League anglais ou les grands championnats européens, notamment sur le plan des efforts physiques et des duels. Il a été transféré en janvier dernier à Fenerbahce en Turquie avec lequel il a fini 2e du championnat turc en disputant 18 matchs, sans lever tous les doutes sur son niveau actuel. Sauf visiblement aux yeux de Didier Deschamps qui loue son rôle d'expérience dans un milieu de terrain plutôt jeune où les doublures Manu Koné et Warren Zaïre-Emery disputent leur première Coupe du monde...

Sa forme interroge également. Interrogé en conférence de presse à la veille de France - Suède ce mardi, Didier Deschamps a levé une petite partie du mystère. "Pour N'Golo, ce n'est pas musculaire, mais il a un problème et ce sera encore juste pour demain (mardi)", a avoué le sélectionneur. Selon le journal L'Equipe, N'Golo Kanté souffrirait en réalité de douleurs au genou, ce qui l'a même conduit à manquer les deux derniers entraînements des Bleus. Sa situation n'inspirerait pas d'inquiétude particulière au staff des Bleus qui suit toutefois sa situation de près.