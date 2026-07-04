N'Golo Kanté : pourquoi il ne joue pas avec l'équipe de France ce soir face au Paraguay

Cadre de l'équipe de France lors de cette Coupe du monde 2026, N'Golo Kanté n'a pourtant pas joué la moindre minute depuis le début de la compétition et pourrait encore rester en retrait ce samedi soir en 8e de finale face au Paraguay.

Même l'absence d'Aurélien Tchouaméni (blessé aux adducteurs) ne fera pas de N'Golo Kanté un titulaire ce samedi soir en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 pour la rencontre France - Paraguay. Manu Koné lui est préféré pour épauler Adrien Rabiot dans l'entrejeu bleu.

N'Golo Kanté occupe pourtant une place à part en équipe de France, surtout dans le groupe de 26 concocté par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Et pas seulement en raison de son âge (35 ans) qui fait de lui le plus vieux du groupe bleu ! Le milieu défensif est l'un des "survivants" de l'épopée victorieuse de 2018 avec Lucas Hernandez, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Si les derniers sont des titulaires indiscutables et que Lucas Hernandez a gagné quelques minutes face à la Suède en 16e de finale, le temps de jeu de N'Golo Kanté reste scotché à 0 minute avant ce 8e de finale.

Cette statistique peut intriguer les suiveurs des Bleus quand on connaît l'activité naturelle de N'Golo Kanté sur le terrain, lui qui était devenu le chouchou des Bleus (et de Didier Deschamps) depuis ce fameux Mondial 2018. Elle trouve son origine dans une multitude de raisons à commencer par l'état de forme de l'ex-joueur de Chelsea.

N'Golo Kanté encore blessé en pleine Coupe du monde ?

Rappelé chez les Bleus pour l'Euro 2024, N'Golo Kanté, 35 ans, a évolué durant plusieurs saisons en Arabie Saoudite, un championnat moins coté que la Premier League anglais ou les grands championnats européens, notamment sur le plan des efforts physiques et des duels. Il a été transféré en janvier dernier à Fenerbahce en Turquie avec lequel il a fini 2e du championnat turc en disputant 18 matchs, sans lever tous les doutes sur son niveau actuel. Sauf visiblement aux yeux de Didier Deschamps qui loue son rôle d'expérience dans un milieu de terrain plutôt jeune où les doublures Manu Koné et Warren Zaïre-Emery disputent leur première Coupe du monde...

Sa forme interroge également. Interrogé en conférence de presse à la veille de France - Suède, Didier Deschamps avait levé une petite partie du mystère. "Pour N'Golo, ce n'est pas musculaire, mais il a un problème et ce sera encore juste pour demain (mardi)", a avoué le sélectionneur. Selon le journal L'Equipe, N'Golo Kanté souffrirait en réalité de douleurs au genou, ce qui l'avait même conduit à manquer deux entraînement. Sa situation n'inspirerait pas d'inquiétude particulière au staff des Bleus qui suit toutefois sa situation de près. Ce samedi, il sera en balance avec Warren Zaïre-Emery pour entrer en jeu face au Paraguay...