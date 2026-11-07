Victoire de Théo Detienne, Tibo InShape éliminé, 1,5 million récolté... le final haletant des "25h qui courent" de Clem Qui Court

Inédite et solidaire, l'épreuve des "25h qui courent" s'est achevée ce samedi 7 novembre dans les Pyrénées-Orientales. Porté par des stars du web et du trail, l'événement a récolté 1,5 million d'euros pour l'association Rêves.

L'épreuve d'ultra-endurance des "25h qui courent", format inédit inspiré des backyards américaines qui réunissait une centaine de participants dans les Pyrénées-Orientales depuis l'après-midi du vendredi 6 novembre, s'est achevée samedi au terme des 25 heures réglementaires de course. Au-delà du défi physique extrême, l'événement solidaire imaginé par le vidéaste et ultra-traileur Clément Deffrenne, dit "Clem Qui Court", a permis d'engranger une collecte de 1,5 million d'euros au profit de l'association Rêves, qui œuvre pour exaucer les vœux d'enfants et d'adolescents gravement malades. Présentant un plateau d'exception mêlant athlètes de haut niveau et figures d'Internet, la manifestation sportive et caritative aura tenu en haleine des centaines de milliers de spectateurs en direct sur la plateforme en ligne Twitch.

Victoire de Théo Detienne

Le concept de l'épreuve : courir un maximum de 25 tours de 5,7 kilomètres à effectuer en moins d'une heure sous peine d'élimination pour pousser les organismes jusqu'à une limite théorique de 143 kilomètres. L'exigence des répétitions horaires sans véritable repos a progressivement épuré le peloton au cours de la nuit, le froid et la fatigue compliquant la gestion des courtes pauses entre chaque départ. Au terme de cette course d'usure, c'est finalement le champion d'ultra-trail Théo Detienne. Celui qui avait déjà remporté le 90 km du Mont-Blanc en 2025 l'a emporté face à des adversaires issus du gratin mondial du trail comme Hugo Deck, récent vainqueur de la Diagonale des Fous, le champion mauricien Jean Will Smith, la double championne du monde Blandine L'Hirondel ou l'expert de la discipline Aurélien Sanchez.

Tibo InShape éliminé et un concurrent pris en charge par les pompiers

Du côté des personnalités issues des réseaux sociaux engagées dans le défi, la compétition a donné lieu à des performances marquantes. Thibaud Delapart, alias Tibo InShape, créateur de contenu le plus suivi de France et issu du monde de la musculation, a signé une prestation remarquée en complétant 12 boucles pour un total de 72,1 kilomètres avant d'être éliminé. D'autres figures majeures de la scène numérique, telles que les streamers Twitch et vidéastes Domingo, Zack Nani ou Diego Sarthou, ont également pris part à la course aux dons, rappelle Le Figaro.

Pablo Brimeux, membre du collectif KillCam, a pour sa part été contraint à l'abandon après 12 boucles et près de 71 kilomètres parcourus en raison de sévères troubles gastriques. Pris en charge par les sapeurs-pompiers présents sur place après une soudaine dégradation de son état de santé à l'issue de son douzième tour, le coureur a dû renoncer à poursuivre.

Concrétiser les projets d'enfants hospitalisés

Initié en début d'année sur les réseaux sociaux et officialisé à Chamonix en marge de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), le projet avait permis d'attribuer 50 places du peloton à des anonymes et abonnés via des "tickets d'or", leur permettant de courir aux côtés de leurs idoles. Le bilan final témoigne d'un fort engouement populaire autour de ce rassemblement entre personnalités du sport et d'internet. L'association Rêves entend utiliser le million et demi d'euros récoltés pour concrétiser de nombreux projets d'enfants hospitalisés dans toute la France.