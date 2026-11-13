Le footballeur vedette Erling Haaland paie près de 123 000 euros pour un livre du XVIe siècle contenant des sagas vikings et le donne à la ville où il a grandi

Le buteur de Manchester City a offert à la ville de son enfance un trésor de la littérature norvégienne : un recueil de sagas royales imprimé en 1594 et acheté à un prix record.

Certains livres traversent les siècles comme des drakkars traversent les mers. Au XIIIe siècle, l'historien islandais Snorri Sturluson écrit le Heimskringla, plus connu sous le nom de "Sagas royales". Cette vaste chronique raconte l'histoire des rois de Norvège. On y croise des souverains, des reines, des guerriers et des gens du peuple, de l'époque viking au Moyen Âge. Pour les Norvégiens, c'est l'un des textes fondateurs de leur histoire.

Environ trois siècles plus tard, Mattis Størssøn (vers 1500-1569), juge et législateur de la ville de Bergen, traduit ces sagas en norvégien dans une version abrégée. Il y ajoute la saga du roi Sverre et celle de Håkon Håkonsson. Sa traduction est imprimée à Copenhague en 1594, en deux volumes. C'est la toute première édition imprimée de ce texte.

Plus de quatre cents ans plus tard, fin 2025, le dernier exemplaire de cette édition originale, appartenant à Johan Fredrik Odfjell, armateur norvégien et grand collectionneur de livres, a été mis aux enchères. Et c'est en décembre qu'un acheteur a enchéri l'emportant pour 1,3 million de couronnes norvégiennes, soit près de 123 000 euros. Ce montant est un record : aucun livre n'avait jamais été vendu aussi cher en Norvège.

L'identité de l'heureux acquéreur restera pourtant secrète pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'au 24 mars 2026, quand la commune de Time, dans l'ouest du pays, a levé le mystère et indiqué que les acheteurs étaient Erling Haaland, l'attaquant star de Manchester City et de la sélection norvégienne, et son père, Alf-Inge Haaland, ancien footballeur professionnel. Et ce n'est pas la seule surprise : les Haaland père et fils ont décidé d'offrir leur trésor à la commune, et plus précisément à la bibliothèque de Bryne.

Le choix de Bryne n'a rien d'un hasard. Erling Haaland est né à Leeds, en Angleterre, à l'époque où son père jouait pour Leeds United, mais il a grandi dans cette petite ville située à une trentaine de kilomètres au sud de Stavanger, dans la région du Jæren. Le don s'accompagne d'une seule condition : le livre doit être exposé à la bibliothèque et rester accessible au public. La fondation EH9, liée au joueur, aidera la commune à le présenter dans un espace sécurisé.

"Je n'ai jamais été un grand lecteur, mais je veux que le livre soit toujours ouvert, pour que l'on puisse lire sur ceux qui venaient de ma région", a confié le buteur dans un communiqué repris par le média norvégien VG. Et Erling Haaland d'ajouter : "Il est plus facile de se sentir attiré par la lecture quand on peut se reconnaître dans les personnes et les lieux dont on parle."

"Les racines sont importantes. Nos racines sont ici, dans la commune, et nous avons aussi tous des racines profondes qui se trouvent dans les histoires des sagas royales de Snorri", abonde son père, Alf-Inge Haaland. Quant au maire de Time, Andreas Vollsund, il se dit "extrêmement reconnaissant" et salue le "Norvégien le plus célèbre du monde" qui "n'oublie jamais d'où il vient".

À la demande des Haaland, la commune organise un concours de lecture pour l'année scolaire 2026-2027 chez les collégiens. Les classes gagnantes iront au stade Ullevaal, à Oslo, assister à un match de la Norvège avec Erling Haaland. "J'ai eu la chance de vivre mon rêve grâce au football, et je sais que tout le monde n'a pas cette chance", explique la star. "Les livres donnent à beaucoup plus de gens la chance de rêver en grand, de voir de nouvelles possibilités et de trouver leur propre voie."