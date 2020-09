PSG - Metz : horaire, chaîne TV, compo... Les infos du match

PSG - METZ. Le Paris Saint-Germain reçoit Metz, ce mercredi 16 septembre, en match en retard de la 1ère journée de la Ligue 1 de foot. Diffusion TV, streaming... A quelle heure et sur quelle chaîne voir la rencontre ? Quelle composition d'équipe préparent les deux entraîneurs ?

Le PSG, qui n'a pas encore inscrit le moindre point dans cette Ligue 1 2020-2021, est dans l'obligation de rebondir, aujourd'hui, face au FC Metz. La formation parisienne, qui devra encore composer avec l'absence de joueurs importants (voir ci-dessous), a toutefois une belle occasion de briser sa mauvaise série, face à un adversaire lorrain pas mieux loti (0 point). "On est sur trois défaites consécutives (NDLR : face au Bayern Munich, Lens et l'OM), nous ne sommes pas habitués à cela, mais il ne faut pas perdre de vue le contexte, a rappelé Thomas Tuchel, hier, en conférence de presse. La situation est compliquée, mais nous avons disputés de bons matches, je ne veux pas me concentrer sur les résultats uniquement. Il nous manque un peu d'efficacité, il faudra être plus décisif".

Le coup d'envoi de ce match entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz sera donné à 21h, ce mercredi 16 septembre 2020, depuis le Parc des Princes, par Mikaël Lesage, l'arbitre de la rencontre.

Pour ce deuxième match en trois jours, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, sera privé de Kurzawa, Paredes et Neymar, exclus dimanche contre l'OM, ainsi que de Mbappé, en phse de reprise, et de Forenzi, non qualifié pour la rencontre. Marquinhos, Navas et Icardi devraient en revanche réintégrer la composition de départ. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer ou Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Herrera, Gueye, Draxler ou Verratti - Sarabia, Icardi, Di Maria. Du côté lorrain, Vincent Hognon, devrait miser sur un schéma en 5-4-1. La compo probable de Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Fofana, Udol - Pajot, MaÎga, Boulaya, Angban - Niane.

Ce PSG - Metz ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Aux commentaires, Julien Brun et Christophe Jallet seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre PSG - Metz sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.