Championnats du monde de natation 2023 : Marchand, Grousset... Une semaine en or ! Le résumé

Au terme des Championnats du monde de natation, l'équipe de France repart avec 4 médailles d'or.

Ils se sont donnés rendez-vous dans un an, à Paris, pour les JO. Léon Marchand et Maxime Grousset ont été les locomotives de cette équipe de France de natation avec 6 médailles au total pour les deux nageurs dont 4 en or. C'est tout simplement une édition record pour la délégation française qui n'était jamais partie d'un Mondial avec titres. Problème, sur les 21 nageurs en compétition, seulement 2 sont repartis avec des médailles et l'équipe de France féminine a réalisé un zéro pointé, assez inquiétant pour la suite. "Même si on n'a pas réalisé toutes les performances que l'on attendait, le bilan est positif, juge Julien Issoulié, le directeur technique de la natation française. Il y a eu des performances extraordinaires, comme Léon ou Maxime.

Léon Marchand, la confirmation

Elu meilleur nageur de ces Mondiaux, Léon Marchand a confirmé qu'il serait l'un des plus grands nageurs de tous les temps. Sur le 400m 4 nages, il a explosé le record du monde de Michael Phelps, provoquant les applaudissements du Goat depuis la cabine des commentateurs. Sur le 200m papillon, il n'a fait qu'une bouchée de l'Américain Foster alors qu'il n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer sur le 200m 4 nages. En revanche, petite déception de ne pas l'avoir vu galvaniser l'équipe de France en relais. "Il a toujours cette fluidité. Il est très cool, très détendu. Il vit vraiment bien avec les autres et amène cette fraîcheur. Après Fukuoka, on va pouvoir se rendre compte aussi que Léon amène quelque chose de nouveau. Le fait d'être exemplaire dans tout ce qu'il fait, je crois que ça catalyse un peu tout le groupe" a expliqué Julien Issoulié.

Maxime Grousset, enfin !

De l'argent, du bronze, et enfin de l'or ! Souvent sur la boite, le nageur de la Nouvelle Calédonie a enfin remporté une médaille d'or en individuel et de la plus belle des manières en remportant avec aisance la finale du 100m papillon. À cela il faut ajouter les médailles de bronze en 50m papillon et sur le 100m nage libre.

La déception Manaudou

Champion olympique, champions du monde... Florent Manaudou est totalement passé à côté des Mondiaux de natation à Fukuoka. Sur le relais en début de compétition, mais surtout sur le 50m, le capitaine de cette équipe de France a terminé très loin des meilleurs. "Il n'était tout simplement pas là [au moment de la finale]" juge Jacco Verhaeren qui ne s'inquiète pas pour son capitaine, capable "de faire de grandes choses dans un an à Paris".

Sarah Sjöström dépasse Phelps

On ne peut pas également évoquer ces Mondiaux 2023 sans la reine Sarah Sjostrom. La Suédoise a été sacrée championne du monde du 50 m libre dimanche 30 juillet et fait entrer un 12e titre mondial individuel à son palmarès. Mais, avec une 21e médaille, elle devance surtout Michael Phelps et trône désormais seule en haut de la hiérarchie mondiale.

Quelle date pour les Mondiaux en 2024 ?

Les championnats du monde de natation en 2024 se dérouleront en janvier 2024 du côté de Doha au Qatar.