France - Suède : heure, chaîne TV... Les infos du match

Pour la quatrième fois de suite, l'équipe de France est au rendez-vous des demi-finales des championnats du monde. Toujours invaincue, elle aura fort à faire face à la Suède, à Stockholm dans une salle acquise aux Scandinaves.

Comme on se retrouve. C'est un refrain que la France et la Suède commence à connaître par cœur. Les deux nations les plus titrées du handball masculin (6 titres mondiaux pour la France, 4 pour la Suède) se sont à nouveau donné rendez-vous en demi-finale, au carrefour des ambitions où s'éprouve les convictions les plus intimes dans la mêlée d'une fin de compétition confisquée, par les deux protagonistes ainsi que l'Espagne et le Danemark, eux aussi présents lors de l'édition 2021 et à l'Euro 2022.

Parole à la défense

Une nouvelle preuve du savoir-faire tricolore et d'un groupe qui ne craint ni ses adversaires, ni les blessures. Mis dans le bain dès le match d'ouverture face à la Pologne chez elle à Katowice, les Bleus n'ont pas failli et fait preuve de méthode plus que de génie pour assommer leurs hôtes et donner le ton de leur tournoi. S'en sont suivis six victoires supplémentaires en autant de match dont la dernière mercredi où après 40 minutes de lutte, ils ont fini par dégoûter une Allemagne, vigoureuse mais privée de ses meilleures armes, dans le sillage d'un Rémy Desbonets déchaîné dans sa cage avec 14 arrêts (sur 30 tirs, 47 %).

Comme souvent, c'est derrière, par sa défense de fer que la France a encore bâti son succès et entretenu l'espoir de récupérer sa couronne mondiale, délaissée aux Danois depuis 4 ans. Ce sera encore une fois, là, dans sa capacité à arrêter les artificiers adverses et à emballer le jeu en transition qu'elle saura si elle a l'étoffe de régner à nouveau. Alors que l'axe central présente une folle densité avec Fabregas et Luka Karabatic, que le dernier rempart est dressé Desbonnet et Gérard se relayant avec efficacité et complémentarité, la cuirasse bleue a laissé apparaître une faille à gauche. A 38 ans, Nikola Karabatic est en délicatesse avec son pied et n'a pu apporter ce qu'il aurait aimé en quarts. Aura-t-il assez récupéré pour affronter les Suédois ? Pas plus évident, le rétablissement de Thibaud Briet. Révélation de la compétition, l'arrière gauche de Nantes avait déclaré forfait face à l'Allemagne pour une blessure à la main droite. Ses 2,05 m et sa capacité à faire s'abattre la foudre de loin seraient les bienvenues dans le combat qui s'annonce, d'autant que Prandi n'a pas rassuré au relais.

Le tourmenteur forfait

Une faiblesse qui pourrait donc coûter cher si le collectif tricolore ne trouve pas le moyen de compenser. Car en face, les Suédois ne seront d'aucune mansuétude. Enfin de retour au sommet, revigoré après le sacre européen de l'an dernier, ils ne rêvent plus que de doublé et d'imiter leurs glorieux aînés, champions d'Europe en 1998 avant de s'emparer du monde l'année suivante. Une performance seulement réussie depuis par…la France (2009, 2010). Sur leur nuage, à domicile, les Scandinaves n'ont laissé que des miettes sur leur passage. Un parcours sans accroc jusqu'à mercredi. Si l'affaire était pliée dès la pause face à l'Egypte (14-9, 26-22 au final), les nouveaux rois du continent ont perdu leur meilleur joueur Jim Gottfridsson. Maître à jouer de sa sélection, le demi-centre de Flensburg s'est luxé le doigt et a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition.

Un coup dur pour la Suède et une aubaine pour la France, qui a tant souffert face à lui. L'année dernière, Gottfridsson avait réalisé un festival et éliminé à lui seul les Tricolores, leur plantant 9 buts en 10 tentatives. Une menace en moins certes mais pas la fin des ennuis. "Il est sorti à la 8e minute et cela n'a pas empêché la Suède de rester fidèle à son jeu. Au poste de demi-centre, il reste Felix Claar qui reprend la mène, avec d'autres atouts, peut-être plus dynamiques. Cette équipe court énormément et marque beaucoup de buts", prévient Erick Mathé. Sans oublier que dans le but, Andreas Palicka veillera. Depuis le début du Mondial, le portier affiche 40 % de réussite et posera une équation redoutable aux tireurs français.

Comme face à la Pologne, tout un peuple poussera derrière son équipe et grondera car les organisateurs ont décidé que cette demi-finale de prestige se déroulerait dans la Tele2 Arena, comme le quart de finale. Un stade de football de 22 000 places où le bleu et le jaune donneront le ton. Une ambiance hostile pas pour déplaire à des Bleus jamais aussi forts que dans l'adversité, comme en 2011 quand Karabatic et sa bande d'Experts, avaient frustré les Scandinaves et les 11 477 spectateurs de Malmö (29-26). Un souvenir à exhumer pour s'éviter une troisième déconvenue et le début d'un mauvais refrain nordique.

La rencontre entre la France et la Suède aura lieu à partir de 21h et se tiendra à la Tele2 Arena (22 000 places), probablement à guichets fermés.

Le match entre la France et la Suède sera diffusé en clair sur l'antenne de TF1 et en simultané sur beIN Sports 1. La chaîne qatarie est le diffuseur officiel et propose l'intégralité de la compétition.

La rencontre entre la France de Dika Mem et la Suède de Niclas Ekberg sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal et MyTF1.

Si Vincent Gérard assurera bien sa place dans la cage tricolore, la base arrière sera composée de Mahé en demi-centre entouré par Karabatic et Mem. Fabregas tiendra sa place au pivot quand Lenne évoluera sur l'aile droite et Nahi sera son pendant à gauche.

Côté suédois, en l'absence de Gottfridsson, Claar devrait assurer le poste de demi-centre, épaulé par Carlsbogard et Lagergren sur la base arrière. Wanne et Ekberg commenceront sur les ailes, avec Darj au pivot. Dans le but, Palicka fera office de dernier rempart.