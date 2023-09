Ces sportifs invités lors du diner d'Etat avec Charles III

Lors de la visite du Roi Charles III à Paris, un diner "royal" se déroulera mercredi soir.

La visite du Roi Charles III va animer l'actualité française ces prochains jours. Au delà d'une visite diplomatique très importante pour la relation entre les deux pays, permettant de peut être tourner la page du Brexit, un repas gastronomique se déroulera ce mercredi soir à l'Elysée. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités seront présentes. La culture sera mise à l'honneur avec des acteurs renommés comme Hugh Grant ou encore Emma Mackey, l'actrice franco-britannique de Sex Education sur Netflix. Des chanteurs et chanteuses comme Charlotte Gainsbourg ou encore la légende Mick Jagger sont également invités. Politiques et acteurs économiques auront également une place importante dans le contingent des invités.

Le sport sera également mis à l'honneur puisque Amélie Mauresmo, l'ancienne numéro 1 mondiale du tennis, victorieuse de Wimbledon en 2006, sera de la partie. Arsène Wenger, manager d'Arsenal pendant 22 ans et qu'on ne présente plus en France et en Angleterre, prendra place dans la salle. Des anciens joueurs de football comme Patrick Vieira, actuellement entraîneur de Strasbourg, est également invité tout comme Didier Drogba, légende du club de Chelsea, et ancien joueur de l'OM dont Emmanuel Macron est un grand fan. Enfin, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, ainsi que Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, sont également conviés, eux qui sont dans l'actualité avec les JO et surtout la Coupe du monde de rugby.