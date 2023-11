Mort d'Alessandra Bianchi : de quoi est décédée l'ancienne chroniqueuse de L'Equipe du dimanche ?

Une voix est partie. La journaliste italienne Alessandra Bianchi est décédée dans la nuit de mardi à mercredi et laisse un vide pour les fans de la Série A.

De DKP sur RMC en passant (surtout) par L'Equipe du Dimanche ou encore Canal +, Alessandra Bianchi est décédée à l'âge de 59 ans comme l'annonce La Repubblica ce mercredi 15 novembre. Fan et même véritable amoureuse de la Roma, elle était l'une des voix de la Série A en France avec sa voix rocailleuse reconnaissable à des kilomètres. Si on ignore pour le moment de quoi est décédée l'ancienne chroniqueuse, elle laisse un grand vide comme en témoignent plusieurs anciens collègues sur les réseaux sociaux.

Si elle n'était plus vraiment impliquée en France, c'est parce qu'Alessandra Bianchi a travaillé pendant quatre ans pour la communication de la Lega Pro, l'instance dirigeante de la Serie C, la troisième division italienne. L'instance a d'ailleurs rendu un bel hommage à la journaliste. " En chacun de nous, il y a de nombreux souvenirs qui ne s'effaceront jamais : ceux liés au travail et ceux de vos nombreuses passions : le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani ", écrit la Lega Pro. " Vous vous êtes toujours démarquée par la réalisation de vos engagements avec sérieux et disponibilité. Votre mémoire et nos rires resteront vivants pour toujours. Au revoir Alessandra, tu vas nous manquer. "

Alessandra Bianchi sera inhumée ce jeudi à la chapelle San Nicola al Borghetto dei Pescatori, à Ostie, une ville côtière située à l'ouest de Rome, dont elle est originaire