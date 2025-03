Benfica - Barcelone : "J'ai grandi en voyant gagner le Barca, j'ai envie de vivre la même chose", l'ambition de ce Catalan

Benfica reçoit Barcelone à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. Une affiche de phase finale qui s'annonce explosive, abordée avec confiance par les Catalans.

Benfica - Barcelone, une affiche déjà vue cette saison en Ligue des champions. Lors de la phase de ligue de la compétition, les deux équipes s'étaient déjà affrontées. Résultat, les Catalans avaient tiré leur épingle du jeu au terme d'une rencontre fantastique, riche de neuf buts (4-5). Un match spectaculaire entre deux équipes qui marquent beaucoup, et plus particulièrement le FC Barcelone, meilleure attaque de la compétition jusqu'à présent (28 buts). La formation de Hansi-Flick, en pleine bourre en ce moment, est tout simplement invaincue en 2025, avec 12 victoires et 3 matches nuls, et s'avance avec toutes ses forces vives à Lisbonne, dont Pau Cubarsi, fier de porter le maillot d'un club historique avec ses coéquipiers du centre de formation : "C'est plus facile de partager le vestiaire avec les copains du centre de formation. Mais il y a une bonne alchimie avec les vétérans. Nous sommes fiers que le FC Barcelone nous donne notre chance. Jouer avec l'amour du maillot nous donne de la force. J'ai grandi en voyant gagner le Barça, j'ai envie de vivre les mêmes choses."

Benfica avec deux absences importantes

Malgré le poids lourd qui va leur faire face, les Lisboètes et leur coach Bruno Lage restent ambitieux, certains de leurs points forts : "Nous allons affronter une grande équipe, qui a une attaque efficace, mais nous avons aussi prêté attention aux choses positives que nous avons faites lors du dernier match. Nous pensons que nous pouvons aller jusqu'au bout".

Problème pour le coach des Aigles, il va devoir composer sans deux hommes forts de son groupe, Angel Di Maria et Florentino Luis. Des absences qu'il préfère relativiser : "Le plus important est que l'équipe travaille en équipe, dans son ensemble. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons dire qu'un joueur en particulier a fait une bonne performance".

A quelle heure débute le match Benfica - Barcelone ?

Le coup d’envoi de Benfica - Barcelone sera donné à 21h ce mercredi. Il se déroulera à l'Estádio da Luz de Lisbonne.

Sur quelle chaîne est diffusée Benfica - Barcelone ?

Benfica - Barcelone sera diffusé sur Canal+Foot.

Quelles compostions probables pour Benfica - Barcelone ?

Pour Benfica. Trubin – Araujo, Silva, Otamendi, Carreras – Florentino, Kokcü, Barreiro – Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup.

Pour Barcelone. Szczesny – Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé – De Jong, Pedri – Yamal, Olmo, Raphinha – Lewandowski.