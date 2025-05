Le président du Barça a bloqué la négociation : un Français en route vers Barcelone

Le Barça veut préparer l'avenir en cherchant à boucler l'arrivée d'un Français à un poste stratégique.

A 33 ans, André ter Stegen va entamer sa 12e saison avec le FC Barcelone. Le capitaine des Blaugranas, qui a disputé 291 matches en tant que titulaire depuis son arrivée en 2014 , n'est cependant pas éternel. Et alors que le FC Barcelone a empoché le titre en Liga cette saison, Joan Laporta est bien déterminé à trouver son successeur, et ce dernier serait un Français.

Les célébrations du titre en Liga terminées, Joan Laporta anticipe en effet la saison prochaine sans tarder. Il aurait chargé Deco, directeur sportif du club catalan, de boucler une opération jugée prioritaire : celle conduisant à Lucas Chevalier, véritable révélation dans la cage lilloise cette saison.

A 23 ans, le Tricolore incarne le profil idéal pour prendre progressivement la succession d'André ter Stegen, vieillissant mais dont l'influence dans le vestiaire est encore importante. Impressionnant avec le LOSC, le portier français a séduit les dirigeants du Barça par sa maturité malgré son jeune âge. Grand, agile, rassurant, le gardien coche toutes les cases pour être le successeur naturel du portier allemand.

Laporta est certain de son choix. C'est pourquoi le président catalan a demandé à ce que toutes les autres pistes soient arrêtées pour se concentrer absolument sur le dossier Chevalier. L'objectif est de ficeler sa signature dès cet été pour qu'il entre dans la rotation avec Ter Stegen et progressivement gagner du temps de jeu. Alors qu'Inaki Pena et Wojcieh Szczesny pourraient quitter la Catalogne, l'arrivée d'un gardien de but est capitale pour le Barça, bien dégarni à ce poste derrière Ter Stegen.

Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Lucas Chevalier serait séduit à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Il pourrait être ainsi devenir la première recrue de poids de l'ère Hansi-Flick, qui souhaite une équipe compétitive mais aussi tournée vers l'avenir.