Luca Zidane : double nationalité en poche, pourquoi le fils de Zizou a préféré choisir l'Algérie

Le deuxième fils de Zinédine Zidane, Luca, a changé de nationalité sportive. Le gardien de Grenade portera désormais les couleurs de l'Algérie, avec l'objectif d'être sélectionné pour les qualifications du Mondial 2026.

Le fils de la légende ultime de l'équipe de France de football choisit de représenter une autre sélection. En effet, Luca, 27 ans, deuxième fils de Zinédine Zidane pourra désormais jouer pour l'Algérie, pays d'origine de ses grands-parents paternels. Comme son père, il possède la double nationalité franco-algérienne.

La FIFA a autorisé et officialisé la nouvelle ce vendredi 19 septembre 2025. Actuellement gardien de Grenade, en Espagne, Luca Zidane a été sélectionné dans les équipes de jeune françaises depuis ses 16 ans, avec un titre de champion d'Europe U17 à la clé, en 2015. Par la suite, il n'est pas parvenu à franchir le cap et à s'imposer chez les Espoirs, ni avec les grands chez les Bleus.

La Coupe du monde 2026 en ligne de mire

Si cette décision paraît étonnante, elle pourrait lui permettre de jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), avec l'Algérie, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il pourrait justement honorer sa toute première sélection avec les "Fennecs" lors des matchs des éliminatoires du Mondial 2026 face à la Somalie et l'Ouganda les 9 et 14 octobre prochains. Une sélection avec l'Algérie lui permettrait également d'espérer jouer la Coupe du monde 2026.

D'abord formé au Real Madrid, Luca Zidane est parvenu à se hisser jusqu'en équipe première dans la capitale espagnole. Il est apparu comme titulaire pour la première fois chez les professionnels en mai 2018, mais n'a disputé que deux matchs avec le Real Madrid. Il a ensuite pris la direction du Racing Santander, puis du Rayo Vallecano, d'Eibar et enfin de Grenade. Pour la petite histoire, l'étonnante nouvelle intervient le même jour que la sélection de son petit frère Elyaz pour la Coupe du monde U20 au Chili, autre immense talent en devenir.