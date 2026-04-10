Marathon de Paris 2026 : parcours, météo, rues fermées... Le programme

Ce dimanche 12 avril, le marathon de Paris va animer la journée dans la capitale.

La 49e édition du Marathon de Paris est au programme ce dimanche 12 avril. Avec 60 000 concurrents (67 % d'hommes, 33 % de femmes), le Schneider Electric Marathon de Paris, son nom officiel, va battre son record de participants et reste le seul à rivaliser avec son homologue de New York. A partir de 8 heures du matin et jusqu'à midi pour les derniers départs, une marée humaine va va s'élancer depuis les Champs-Élysées. "Nous avons gardé le même tracé qu'en 2025, précise Thomas Delpeuch, directeur des événements grand public à Amaury Sport Organisation (ASO). On choisit notre parcours pour qu'il soit attrayant touristiquement, que les gens puissent lever les yeux et prendre du plaisir. On essaie de passer dans les plus beaux endroits avec des vues dégagées autour de la Seine parce que c'est le cœur de Paris et qu'il y a beaucoup de monuments."

© Marathon de Paris

Selon un arrêté de la préfecture de police, de nombreuses rues seront fermées à la circulation et au stationnement entre vendredi 10 et dimanche 12 avril 2026. Dès le vendredi 10 avril à partir de 18h, le stationnement sera interdit dans plusieurs secteurs de Paris, dans les 12e et 16e arrondissements, mais aussi à Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Boulogne-Billancourt. La rue du Faubourg Saint-Antoine, l'avenue Daumesnil, l'avenue de Gravelle, le boulevard d'Auteuil, l'avenue Ingres ou encore le boulevard Bourdon sont notamment concernés jusqu'au 12 avril 20h ou plus.

Le dimanche 12 avril, la circulation sera interdite sur une grande partie du parcours, parfois dès minuit et jusqu'à 16h. L'avenue des Champs-Élysées, la place de la Concorde, la rue de Rivoli, la place de la Bastille, l'avenue de l'Opéra, le quai François-Mitterrand sont concernés. Certaines bretelles du périphérique seront également fermées dimanche, notamment : porte de Charenton, porte Dorée, porte d'Auteuil, porte de Passy. Des restrictions sont aussi prévues sur l'autoroute A13 en direction de Paris.

Une météo clémente pour le Marathon de Paris

Une dizaine de degrés sont annoncés ce dimanche matin à Paris avec un ciel voilé, sans pluie normalement. Une certaine fraicheur qui fera du bien après le pic de chaleur ces derniers jours.