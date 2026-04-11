Le Marathon de Paris innove et ça va perturber les coureurs, attention à la disqualification

Le Marathon de Paris 2026 va animer toute la journée du 12 avril dans les rues de la capitale.

Le grand Marathon de Paris est au programme ce dimanche 12 avril dans les rues de la capitale. Un évènement majeur en France et partout dans le monde depuis plusieurs années. Pour cette 49 édition, le temps devrait être clément pour les coureurs avec un ciel voilé et une température autour de la dizaine de degrés.

Pour cette édition, une grande nouveauté va être mise en place... Après une phase expérimentale mise en place depuis plusieurs mois, l'organisateur ASO a officiellement franchi le pas en proposant une course sans bouteille ou gobelet en plastique.

Avec ce changement et cette absence remarquée, les organisateurs ont renforcé les points ravitaillement, qui s'échelonneront tous les 4 km. Une habitude que les runners ont d'ailleurs commencé à prendre depuis plusieurs mois. " C'est dans l'air du temps, assure Thomas Delpeuch, patron de ce Marathon. "Et cela ne peut plus revenir en arrière… " assure-t-il.

Au total, ce sont 13 ravitaillements mis en place sur l'ensemble du parcours, 9 seront complets avec de l'eau et du solide, 4 seront essentiellement composés d'hydratation. Il y aura bien évidemment un ravitaillement complet à l'arrivée, mais aussi 2 points TA energy.

Concrètement l'absence de bouteilles et gobelet, ca implique quoi ? L'organisation demande aux runners de venir avec son propre contenant (gobelet, flasque, sac d'hydratation). Des bénévoles et des rampes seront présents pour faciliter le remplissage. Un système de bidons type élite est également proposé aux coureurs visant moins de 2h50 avec des bidons pré-remplis fournis, une collecte obligatoire après usage pour une réutilisation par l'organisation. Les conditions pour en avoir droit : départ en sas préférentiel (≤ 8h03) et allure 4'01/km indique l'organisation. Les bidons sot à jeter uniquement dans les zones dédiées (150 m après ravitaillement), sous peine de disqualification.