Championnats d'Europe d'athlétisme : dates, programme complet, diffusion TV et athlètes français engagés

Voici le programme complet des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026.

Les championnats d'Europe d'athlétisme en Angleterre se déroulent à partir du 10 août jusqu'au 16 avec un objectif très clair affiché par la Fédération. Jean Galfione, manager du programme Los Angeles 2028, et les membres du comité du sélection demandent tous les athlètes retenus soient au moins finalistes en individuel à Birmingham, avec un objectif de Top 5 pour les relais 4x400 m (hommes, femmes et mixte). Mauvaise nouvelle en revanche, le sprint français se porte mal sans aucun membre présent pour le relais et les courses individuelles. "Les Championnats de France n'ont pas permis à nos sprinters d'aller suffisamment vite individuellement, dans un contexte où plusieurs d'entre eux ont dû composer avec des blessures tout au long de la saison. Nous restons loin du compte, même en prenant en compte le temps que l'on pourrait gagner lors des transmissions. J'espère que cette décision sera le point de départ d'une réflexion et d'échanges avec les athlètes et leurs entraîneurs. Une nouvelle stratégie est à construire avec les différents acteurs pour relancer une dynamique sur 100 m et 200 m."

Le programme complet des championnats d'Europe d'athlétisme

Lundi 10 août

Matin (session 1) : poids (F, qualifs), marteau (H, qualifs), 800m (H, 1er tour), 100m (F, 1er tour), longueur (H, qualifs), 400m (H, 1er tour), 400m haies (F, 1er tour), poids (H, qualifs)

poids (F, qualifs), marteau (H, qualifs), 800m (H, 1er tour), 100m (F, 1er tour), longueur (H, qualifs), 400m (H, 1er tour), 400m haies (F, 1er tour), poids (H, qualifs) Soir (session 2) : poids (F), marteau (F), 100m haies (F), triple saut (F), 100m (F), poids (H), marteau (F), 5000m (H), 3000m steeple (F), 4x400m relais (F)

poids (F), marteau (F), 100m haies (F), triple saut (F), 100m (F), poids (H), marteau (F), 5000m (H), 3000m steeple (F), 4x400m relais (F) Mardi 11 août

Matin (session 3) : hauteur (H, qualifs), disque (H, qualifs), 400m haies (F, demi-finale), 100m (H, 1er tour), 110m haies (H, 1er tour), disque (F, qualifs), 800m (H, 1er tour), 400m haies (H, 1er tour)

hauteur (H, qualifs), disque (H, qualifs), 400m haies (F, demi-finale), 100m (H, 1er tour), 110m haies (H, 1er tour), disque (F, qualifs), 800m (H, 1er tour), 400m haies (H, 1er tour) Soir (session 4) : perche (H, qualifs), marteau (F, demi-finale), 5000m (F), 100m haies (F, demi-finale), longueur (H), 100m (H), 400m (H), 100m haies (F), 100m (H)

perche (H, qualifs), marteau (F, demi-finale), 5000m (F), 100m haies (F, demi-finale), longueur (H), 100m (H), 400m (H), 100m haies (F), 100m (H) Mercredi 12 août

Matin (session 5) : décathlon 100m (H), disque (H, qualifs), 400m (F, 1er tour), longueur heptathlon (F), 200m (H, 1er tour), disque (H, qualifs), 800m (H, demi-finale), poids heptathlon (F), 400m haies (F, demi-finale)

décathlon 100m (H), disque (H, qualifs), 400m (F, 1er tour), longueur heptathlon (F), 200m (H, 1er tour), disque (H, qualifs), 800m (H, demi-finale), poids heptathlon (F), 400m haies (F, demi-finale) Soir (session 6) : hauteur décathlon (H), 110m haies (H, demi-finale), marteau (F, demi-finale), 200m (F, qualifs), triple saut (H), 400m (H), 400m haies (F), 400m décathlon (H), 110m haies (H)

hauteur décathlon (H), 110m haies (H, demi-finale), marteau (F, demi-finale), 200m (F, qualifs), triple saut (H), 400m (H), 400m haies (F), 400m décathlon (H), 110m haies (H) Jeudi 13 août

Matin (session 7) : 110m haies décathlon (H), hauteur (H, qualifs), 200m (H, 1er tour), disque heptathlon (F), 800m (F), disque heptathlon (F), 400m (H), perche décathlon (H), javelot (H), perche décathlon (H)

110m haies décathlon (H), hauteur (H, qualifs), 200m (H, 1er tour), disque heptathlon (F), 800m (F), disque heptathlon (F), 400m (H), perche décathlon (H), javelot (H), perche décathlon (H) Soir (session 8) : javelot décathlon (H), javelot décathlon (H), triple saut (F), perche (F), 200m (H), 3000m steeple (F), disque (H), 1500m décathlon (H), 800m (H), 200m (F)

javelot décathlon (H), javelot décathlon (H), triple saut (F), perche (F), 200m (H), 3000m steeple (F), disque (H), 1500m décathlon (H), 800m (H), 200m (F) Vendredi 14 août

Matin (session 9) : 100m haies heptathlon (F), javelot (F), perche (F, qualifs), 4x400m relais (H), hauteur heptathlon (F), 4x400m relais (F), javelot (F), 1500m (H)

100m haies heptathlon (F), javelot (F), perche (F, qualifs), 4x400m relais (H), hauteur heptathlon (F), 4x400m relais (F), javelot (F), 1500m (H) Soir (session 10) : poids heptathlon (F), 10 000m (F), hauteur (H), disque (F), 400m haies (H), 200m heptathlon (F), 200m (H), 800m (F)

poids heptathlon (F), 10 000m (F), hauteur (H), disque (F), 400m haies (H), 200m heptathlon (F), 200m (H), 800m (F) Samedi 15 août

Matin (session 11) : marche semi-marathon (F, hors stade), marche semi-marathon (H, hors stade), marche marathon (F, hors stade), marche marathon (H, hors stade), longueur heptathlon (F), longueur (H, 1er tour), javelot heptathlon (F), 3000m steeple (H, 1er tour), 1500m (F, 1er tour), 4x100m relais (H), 4x100m relais (F)

marche semi-marathon (F, hors stade), marche semi-marathon (H, hors stade), marche marathon (F, hors stade), marche marathon (H, hors stade), longueur heptathlon (F), longueur (H, 1er tour), javelot heptathlon (F), 3000m steeple (H, 1er tour), 1500m (F, 1er tour), 4x100m relais (H), 4x100m relais (F) Soir (session 12) : 800m heptathlon (F), javelot (F), hauteur (F), 400m (F), triple saut (H), 10 000m (H), 1500m (H), 4x100m relais (H), 4x100m relais (H)

800m heptathlon (F), javelot (F), hauteur (F), 400m (F), triple saut (H), 10 000m (H), 1500m (H), 4x100m relais (H), 4x100m relais (H) Dimanche 16 août

Matin (session 13) : marathon (F, hors stade, 07h30), marathon (H, hors stade, 08h10)

marathon (F, hors stade, 07h30), marathon (H, hors stade, 08h10) Soir (session 13) : javelot (F), perche (H), longueur (F), 4x100m relais mixte, 3000m steeple (H), 1500m (H), 4x400m relais (F), 4x400m relais (F) — clôture des championnats

La sélection des athlètes français à Birmingham pour les championnats d'Europe d'athlétisme

Hommes

400 m : Samuel Vessat, Muhammad Abdallah Kounta, Yann Spillmann

800 m : Gabriel Tual, Louey Ouerrat, Yanis Meziane, Corentin Le Clezio

1 500 m : Romain Mornet, Paul Anselmini, Azeddine Habz

110 m haies : Just Kwaou-Mathey, Théo Pedre, Thomas Wilkes

400 m haies : Clément Ducos

3 000 m steeple : Alexis Miellet, Baptiste Fourmont, Nicolas-Marie Daru, Pierre Boudy

5 000 m : Jimmy Gressier, Etienne Daguinos

10 000 m : Jimmy Gressier, Simon Bédard, Baptiste Guyon

Longueur : Erwan Konaté

Triple saut : Jonathan Seremes, Thomas Gogois

Perche : Mathieu Collet, Thibaut Collet, Baptiste Thiery

Poids : Stephen Mailagi

Disque : Lolassonn Djouhan

Marteau : Yann Chaussinand

Javelot : Felise Vahai Sosaia

Décathlon : Makenson Gletty, Antoine Ferranti

4x400 m et 4x400 mixte : Samuel Vessat, Muhammad Abdallah Kounta, Yann Spillmann, Predea Manounou, Dylan Mileau, Benoit Moudio Priso, Jimy Soudril

Marathon : Emmanuel Roudolff-Lévisse, Félix Bour, Hassan Chahdi, Valentin Gondouin

Semi-marathon marche : Kilian Lebreton

Marathon marche : Aurélien Quinion, Martin Madeline-Degy

Femmes

200 m : Gémima Joseph

400 m : Isabelle Black

800 m : Anaïs Bourgoin, Rénelle Lamote, Clara Liberman

1 500 m : Agathe Guillemot, Adèle Gay, Augustine Haquet

100 m haies : Sacha Alessandrini, Laeticia Bapté

400 m haies : Louise Maraval, Méta Tumba

3 000 m steeple : Alice Finot, Flavie Renouard, Clara Entresangle

10 000 m : Alessia Zarbo

Longueur : Hilary Kpatcha, Rogilia Bissemo, Yanis David

Triple saut : Ilionis Guillaume

Hauteur : Solène Gicquel

Perche : Marie-Julie Bonnin, Margot Chevrier, Bérénice Petit

Disque : Mélina Robert-Michon

Marteau : Rose Loga

Javelot : Alizée Minard

4x400 m et 4x400 m mixte : Isabelle Black, Amandine Brossier, Louise Maraval, Orianne Chery, Benedetta Kouakou, Marina Lasserre

Semi-marathon marche : Clémence Beretta, Pauline Stey, Ana Delahaie

Marathon marche : Camille Moutard

Diffusion TV des championnats d'Europe d'athlétisme

En France, les Championnats d'Europe d'athlétisme de Birmingham (10-16 août 2026) sont diffusés par France Télévisions, qui en est le diffuseur historique. La plateforme France TV sport diffusera également les championnats.