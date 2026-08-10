Championnats d'Europe d'athlétisme : dates, programme complet, diffusion TV et athlètes français engagés
Voici le programme complet des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026.
Les championnats d'Europe d'athlétisme en Angleterre se déroulent à partir du 10 août jusqu'au 16 avec un objectif très clair affiché par la Fédération. Jean Galfione, manager du programme Los Angeles 2028, et les membres du comité du sélection demandent tous les athlètes retenus soient au moins finalistes en individuel à Birmingham, avec un objectif de Top 5 pour les relais 4x400 m (hommes, femmes et mixte). Mauvaise nouvelle en revanche, le sprint français se porte mal sans aucun membre présent pour le relais et les courses individuelles. "Les Championnats de France n'ont pas permis à nos sprinters d'aller suffisamment vite individuellement, dans un contexte où plusieurs d'entre eux ont dû composer avec des blessures tout au long de la saison. Nous restons loin du compte, même en prenant en compte le temps que l'on pourrait gagner lors des transmissions. J'espère que cette décision sera le point de départ d'une réflexion et d'échanges avec les athlètes et leurs entraîneurs. Une nouvelle stratégie est à construire avec les différents acteurs pour relancer une dynamique sur 100 m et 200 m."
Le programme complet des championnats d'Europe d'athlétisme
- Lundi 10 août
- Matin (session 1) : poids (F, qualifs), marteau (H, qualifs), 800m (H, 1er tour), 100m (F, 1er tour), longueur (H, qualifs), 400m (H, 1er tour), 400m haies (F, 1er tour), poids (H, qualifs)
- Soir (session 2) : poids (F), marteau (F), 100m haies (F), triple saut (F), 100m (F), poids (H), marteau (F), 5000m (H), 3000m steeple (F), 4x400m relais (F)
- Mardi 11 août
- Matin (session 3) : hauteur (H, qualifs), disque (H, qualifs), 400m haies (F, demi-finale), 100m (H, 1er tour), 110m haies (H, 1er tour), disque (F, qualifs), 800m (H, 1er tour), 400m haies (H, 1er tour)
- Soir (session 4) : perche (H, qualifs), marteau (F, demi-finale), 5000m (F), 100m haies (F, demi-finale), longueur (H), 100m (H), 400m (H), 100m haies (F), 100m (H)
- Mercredi 12 août
- Matin (session 5) : décathlon 100m (H), disque (H, qualifs), 400m (F, 1er tour), longueur heptathlon (F), 200m (H, 1er tour), disque (H, qualifs), 800m (H, demi-finale), poids heptathlon (F), 400m haies (F, demi-finale)
- Soir (session 6) : hauteur décathlon (H), 110m haies (H, demi-finale), marteau (F, demi-finale), 200m (F, qualifs), triple saut (H), 400m (H), 400m haies (F), 400m décathlon (H), 110m haies (H)
- Jeudi 13 août
- Matin (session 7) : 110m haies décathlon (H), hauteur (H, qualifs), 200m (H, 1er tour), disque heptathlon (F), 800m (F), disque heptathlon (F), 400m (H), perche décathlon (H), javelot (H), perche décathlon (H)
- Soir (session 8) : javelot décathlon (H), javelot décathlon (H), triple saut (F), perche (F), 200m (H), 3000m steeple (F), disque (H), 1500m décathlon (H), 800m (H), 200m (F)
- Vendredi 14 août
- Matin (session 9) : 100m haies heptathlon (F), javelot (F), perche (F, qualifs), 4x400m relais (H), hauteur heptathlon (F), 4x400m relais (F), javelot (F), 1500m (H)
- Soir (session 10) : poids heptathlon (F), 10 000m (F), hauteur (H), disque (F), 400m haies (H), 200m heptathlon (F), 200m (H), 800m (F)
- Samedi 15 août
- Matin (session 11) : marche semi-marathon (F, hors stade), marche semi-marathon (H, hors stade), marche marathon (F, hors stade), marche marathon (H, hors stade), longueur heptathlon (F), longueur (H, 1er tour), javelot heptathlon (F), 3000m steeple (H, 1er tour), 1500m (F, 1er tour), 4x100m relais (H), 4x100m relais (F)
- Soir (session 12) : 800m heptathlon (F), javelot (F), hauteur (F), 400m (F), triple saut (H), 10 000m (H), 1500m (H), 4x100m relais (H), 4x100m relais (H)
- Dimanche 16 août
- Matin (session 13) : marathon (F, hors stade, 07h30), marathon (H, hors stade, 08h10)
- Soir (session 13) : javelot (F), perche (H), longueur (F), 4x100m relais mixte, 3000m steeple (H), 1500m (H), 4x400m relais (F), 4x400m relais (F) — clôture des championnats
La sélection des athlètes français à Birmingham pour les championnats d'Europe d'athlétisme
- Hommes
- 400 m : Samuel Vessat, Muhammad Abdallah Kounta, Yann Spillmann
- 800 m : Gabriel Tual, Louey Ouerrat, Yanis Meziane, Corentin Le Clezio
- 1 500 m : Romain Mornet, Paul Anselmini, Azeddine Habz
- 110 m haies : Just Kwaou-Mathey, Théo Pedre, Thomas Wilkes
- 400 m haies : Clément Ducos
- 3 000 m steeple : Alexis Miellet, Baptiste Fourmont, Nicolas-Marie Daru, Pierre Boudy
- 5 000 m : Jimmy Gressier, Etienne Daguinos
- 10 000 m : Jimmy Gressier, Simon Bédard, Baptiste Guyon
- Longueur : Erwan Konaté
- Triple saut : Jonathan Seremes, Thomas Gogois
- Perche : Mathieu Collet, Thibaut Collet, Baptiste Thiery
- Poids : Stephen Mailagi
- Disque : Lolassonn Djouhan
- Marteau : Yann Chaussinand
- Javelot : Felise Vahai Sosaia
- Décathlon : Makenson Gletty, Antoine Ferranti
- 4x400 m et 4x400 mixte : Samuel Vessat, Muhammad Abdallah Kounta, Yann Spillmann, Predea Manounou, Dylan Mileau, Benoit Moudio Priso, Jimy Soudril
- Marathon : Emmanuel Roudolff-Lévisse, Félix Bour, Hassan Chahdi, Valentin Gondouin
- Semi-marathon marche : Kilian Lebreton
- Marathon marche : Aurélien Quinion, Martin Madeline-Degy
- Femmes
- 200 m : Gémima Joseph
- 400 m : Isabelle Black
- 800 m : Anaïs Bourgoin, Rénelle Lamote, Clara Liberman
- 1 500 m : Agathe Guillemot, Adèle Gay, Augustine Haquet
- 100 m haies : Sacha Alessandrini, Laeticia Bapté
- 400 m haies : Louise Maraval, Méta Tumba
- 3 000 m steeple : Alice Finot, Flavie Renouard, Clara Entresangle
- 10 000 m : Alessia Zarbo
- Longueur : Hilary Kpatcha, Rogilia Bissemo, Yanis David
- Triple saut : Ilionis Guillaume
- Hauteur : Solène Gicquel
- Perche : Marie-Julie Bonnin, Margot Chevrier, Bérénice Petit
- Disque : Mélina Robert-Michon
- Marteau : Rose Loga
- Javelot : Alizée Minard
- 4x400 m et 4x400 m mixte : Isabelle Black, Amandine Brossier, Louise Maraval, Orianne Chery, Benedetta Kouakou, Marina Lasserre
- Semi-marathon marche : Clémence Beretta, Pauline Stey, Ana Delahaie
- Marathon marche : Camille Moutard
Diffusion TV des championnats d'Europe d'athlétisme
En France, les Championnats d'Europe d'athlétisme de Birmingham (10-16 août 2026) sont diffusés par France Télévisions, qui en est le diffuseur historique. La plateforme France TV sport diffusera également les championnats.