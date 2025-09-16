DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : Kwaou-Mathey en finale du 110m haies
Les Mondiaux d'athlétisme se disputent à Tokyo du 13 au 21 septembre.
Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or. La journée de dimanche a également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Pour la journée de mardi, les sprinteurs français du 110m haies peuvent rêver d'une éventuelle médaille
Le groupe de l'équipe de France
Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.
Découvrez la sélection complète de l'équipe de France pour les d'athlétisme, qui auront lieu à Tokyo (Japon) du 13 au 21 septembre.— FFAthlétisme (@FFAthletisme) September 1, 2025
https://t.co/FvVafDeu9W#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/rUN1WoGMW9
14:51 - Kebinatshipi réalise le meilleur temps de l'année sur 400m
Quel temps canon pour l'athlète du Botswana qui remporte sa demi-finale en signant le meilleur temps de l'année. C'est désormais le 9e meilleur performeur de tous les temps.
14:45 - Nene tranquille sur la demi-finale du 400m
En 44"20, Nene s'est qualifié avec une certaine aisance pour la finale du 400m qui aura lieu demain soir. L'athlète sud-africain a contrôlé la course en regardant ses adversaires sur la dernière ligne droite.
14:30 - Ethan Katzberg impressionne
Soirée de performance à Tokyo. Le Canadien Ethan Katzberg a lancé son marteau à 84.70m, c'est la 5e meilleure performance de tous les temps.
14:26 - Mclaughlin survole également sa demi-finale
L'Américaine explose sa demi-finale en 48"29, elle est à 4 centièmes du temps de Marie José Perec, performance stratosphérique de l'Américaine qui sera en finale avec le titre de grande favorite.
14:25 - Zhoya explique son forfait
"J'ai le grade 1 dans l'ischio, une petite déchirure, a-t-il déclaré. J'ai essayé à l'échauffement mais malheureusement, je ne pouvais pas. C'est ma jambe d'attaque avec laquelle je fais l'extension. C'est extrêmement dur car c'est mon kiff les compétitions" a lancé le sprinteur français.
14:19 - Naser survole sa demi-finale
La Qatarienne Naser a survolé sa demi-finale pour s'imposer en 49"47 avec la Cubaine Gomez. Ca ne passe pas en revanche pour la Néerlandaise Klaver qui termine 4e de la demi-finale.
14:14 - Marileidy Paulino à deux doigts de se faire sortir
La Dominicaine Marileidy Paulino s'est arrêtée à 10 mètres de l'arrivée et n'est pas passée loin de l'élimination en demi-finale du 400m femmes. Elle passe finalement avec la Polonaise Natalia Bukowiecka.
13:58 - Kwaou-Mathey dernier qualifié au temps
Dans la dernière demi-finale du 110m haies avec notamment Muratake et Holloway, le Français Kwaou-Mathey passe au temps en 13"22 et pour 2 millièmes. Grosse désillusion en revanche pour Holloway, champion du monde en titre, qui passe totalement à côté en 13"52 et sort par la petite porte.
13:52 - Terminé pour Guillaume
Ilionis Guillaume a sauté 13,38m à son troisième essai, c'est finalement le 17e temps de son groupe. C'est la fin de ces Mondiaux pour la Française...
13:50 - Belocian éliminé !
La seconde demi-finale du 110m haies s'est très mal passée pour Belocian qui termine à la 5e place en 13"31 dans une course remportée par l'Américain Tinch en 13"16. Malgré un bon départ, le Français s'est effondré à la fin et a vu tous les adversaires lui passer devant... Grosse désillusion.
13:44 - Les demi-finales du 110m haies
C'est parti pour l'un des moments forts de la soirée avec les demi-finales du 110m haies. Sur la première, Bennett s'impose en 13''27 devant Llopis en 13''29 et Nomoto en 13"30. Beard termine 4e en 13"31.
13:32 - Meziane passe au temps
Le Français, engagé dans la 6e et dernière série du 800m, a signé un très bon temps en 1'45"02 et est même le deuxième qualifié au temps pour les demi-finales du 800m prévues demain. "Notre série était l’une des plus relevées. J’ai eu la malchance de tirer le couloir 1. Forcément, on se fait rabattre dessus. Je n’ai pas paniqué, je suis bien revenu sur la fin" a expliqué le Français.
12:55 - Tual file en demi-finale
Malgré une saison très difficile, Gabriel Tual a fait le travail sur les séries du 800m pour se qualifier en demi-finale en terminant 3e avec une belle marge sur le 4e.
12:47 - Zhoya est forfait
Sasha Zhoya ne courra pas sa demi finale du 110m haies. Touché au tendon d'Achille et à l'ischio jambier depuis une grosse semaine, le franco-australien ne prend donc pas le risque d'aggraver sa blessure.
12:30 - Quand Duplantis évoque ses pointes
Les chaussures en athlétisme semblent vraiment apporter un plus à certains concurrents et le recordman du monde du saut à la perche, Armand Duplantis s'est exprimé sur le sujet à l'AFP après son titre. "Historiquement, les pointes de perche sont très plates car elles étaient pensées pour le moment de l'impulsion et de décollage, plus que pour la vitesse de la course d'élan. Mais je fais vingt foulées avant de décoller. L'impulsion, c'est seulement le dernier appui. Donc on a essayé d'imaginer une chaussure qui ressemble plus à une chaussure de sprint, avec des ajustements sur la semelle pour être quand même capable de tenir à l'impulsion."
Le calendrier complet des Mondiaux
- Mardi 16 septembre
- 12h35 : séries 800 m H
- 12h40 : qualifications triple saut F
- 13h35 : finale saut en hauteur H
- 13h40 : demi-finales 110 m haies
- 14h : finale lancer du marteau H
- 14h05 : demi-finales 400 m F
- 14h35 : demi-finales 400 m H
- 15h05 : finale 1500 m F
- 15h20 : finale 110 m haies
- Mercredi 17 septembre
- 12h05 : qualifications triple saut H
- 12h10 : qualifications lancer du javelot H groupe B
- 12h30 : séries 200 m F
- 13h10 : finale saut à la perche F
- 13h15 : séries 200 m H
- 13h45 : qualifications lancer du javelot H groupe B
- 13h50 : finale saut en longueur H
- 14h : demi-finales 400 m haies F
- 14h30 : demi-finales 400 m haies H
- 14h57 : finale 3000 m steeple F
- 15h20 : finale 1500 m H
- Jeudi 18 septembre
- 12h05 : séries 5000 m F
- 12h15 : qualifications saut en hauteur F
- 12h23 : finale lancer du javelot H
- 12h55 : séries 800 m F
- 13h55 : finale triple saut F
- 14h02 : demi-finales 200 m H
- 14h24 : demi-finales 200 m F
- 14h45 : demi-finales 800 m H
- 15h10 : finale 400 m H
- 15h24 : finale 400 m F
- Vendredi 19 septembre
- 10h33 : heptathlon – 100 m haies
- 11h20 : heptathlon – hauteur
- 12h30 : qualifications lancer du javelot groupe A F
- 13h05 : séries 5000 m H
- 13h30 : heptathlon – poids
- 13h45 : demi-finales 800 m F
- 13h50 : finale triple saut H
- 14h : qualifications lancer du javelot groupe B F
- 14h15 : finale 400 m haies H
- 14h27 : finale 400 m haies F
- 14h38 : heptathlon – 200 m
- 15h06 : finale 200 m H
- 15h22 : finale 200 m F
- Samedi 20 septembre
- 0h30 : finale marathon F
- 2h : qualifications lancer du disque H groupe A
- 2h25 : décathlon – 100 m
- 2h50 : finale 20 km marche H
- 3h : qualifications lancer du poids F
- 3h05 : décathlon – longueur
- 3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B
- 4h30 : heptathlon – longueur
- 4h45 : décathlon – poids
- 12h : heptathlon – javelot
- 12h05 : décathlon – hauteur
- 12h35 : séries relais 4×400 m H
- 12h54 : finale lancer du poids F
- 13h : séries relais 4×400 m F
- 13h25 : séries relais 4×100 m H
- 13h45 : séries relais 4×100 m F
- 14h05 : finale lancer du javelot F
- 14h11 : heptathlon – 800 m
- 14h29 : finale 5000 m F
- 14h55 : décathlon – 400 m
- 15h22 : finale 800 m H
- Dimanche 21 septembre
- 2h05 : décathlon – 110 m haies
- 2h55 : décathlon – disque groupe A
- 4h05 : décathlon – disque groupe B
- 4h35 : décathlon – perche groupe A
- 5h20 : décathlon – perche groupe B
- 10h35 : décathlon – javelot groupe A
- 11h47 : décathlon – javelot groupe B
- 12h30 : finale saut en hauteur F
- 12h35 : finale 800 m F
- 12h50 : finale 5000 m H
- 13h : finale lancer du disque H
- 13h25 : finale relais 4×400 m H
- 13h40 : finale relais 4×400 m F
- 13h55 : décathlon – 1500 m
- 14h10 : finale relais 4×100 m F
- 14h20 : finale relais 4×100 m H
Quelle diffusion ?
Les Mondiaux d'athlétisme sont retransmis par France Télévisions (France 2, France 3 et France TV Sport).