DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : Kwaou-Mathey en finale du 110m haies

Les Mondiaux d'athlétisme se disputent à Tokyo du 13 au 21 septembre.

Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.

Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or. La journée de dimanche a également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Pour la journée de mardi, les sprinteurs français du 110m haies peuvent rêver d'une éventuelle médaille

En direct

14:51 - Kebinatshipi réalise le meilleur temps de l'année sur 400m Quel temps canon pour l'athlète du Botswana qui remporte sa demi-finale en signant le meilleur temps de l'année. C'est désormais le 9e meilleur performeur de tous les temps.

14:45 - Nene tranquille sur la demi-finale du 400m En 44"20, Nene s'est qualifié avec une certaine aisance pour la finale du 400m qui aura lieu demain soir. L'athlète sud-africain a contrôlé la course en regardant ses adversaires sur la dernière ligne droite.

14:30 - Ethan Katzberg impressionne Soirée de performance à Tokyo. Le Canadien Ethan Katzberg a lancé son marteau à 84.70m, c'est la 5e meilleure performance de tous les temps.

14:26 - Mclaughlin survole également sa demi-finale L'Américaine explose sa demi-finale en 48"29, elle est à 4 centièmes du temps de Marie José Perec, performance stratosphérique de l'Américaine qui sera en finale avec le titre de grande favorite.

14:25 - Zhoya explique son forfait "J'ai le grade 1 dans l'ischio, une petite déchirure, a-t-il déclaré. J'ai essayé à l'échauffement mais malheureusement, je ne pouvais pas. C'est ma jambe d'attaque avec laquelle je fais l'extension. C'est extrêmement dur car c'est mon kiff les compétitions" a lancé le sprinteur français.

14:19 - Naser survole sa demi-finale La Qatarienne Naser a survolé sa demi-finale pour s'imposer en 49"47 avec la Cubaine Gomez. Ca ne passe pas en revanche pour la Néerlandaise Klaver qui termine 4e de la demi-finale.

14:14 - Marileidy Paulino à deux doigts de se faire sortir La Dominicaine Marileidy Paulino s'est arrêtée à 10 mètres de l'arrivée et n'est pas passée loin de l'élimination en demi-finale du 400m femmes. Elle passe finalement avec la Polonaise Natalia Bukowiecka.

13:58 - Kwaou-Mathey dernier qualifié au temps Dans la dernière demi-finale du 110m haies avec notamment Muratake et Holloway, le Français Kwaou-Mathey passe au temps en 13"22 et pour 2 millièmes. Grosse désillusion en revanche pour Holloway, champion du monde en titre, qui passe totalement à côté en 13"52 et sort par la petite porte.

13:52 - Terminé pour Guillaume Ilionis Guillaume a sauté 13,38m à son troisième essai, c'est finalement le 17e temps de son groupe. C'est la fin de ces Mondiaux pour la Française...

13:50 - Belocian éliminé ! La seconde demi-finale du 110m haies s'est très mal passée pour Belocian qui termine à la 5e place en 13"31 dans une course remportée par l'Américain Tinch en 13"16. Malgré un bon départ, le Français s'est effondré à la fin et a vu tous les adversaires lui passer devant... Grosse désillusion.

13:44 - Les demi-finales du 110m haies C'est parti pour l'un des moments forts de la soirée avec les demi-finales du 110m haies. Sur la première, Bennett s'impose en 13''27 devant Llopis en 13''29 et Nomoto en 13"30. Beard termine 4e en 13"31.

13:32 - Meziane passe au temps Le Français, engagé dans la 6e et dernière série du 800m, a signé un très bon temps en 1'45"02 et est même le deuxième qualifié au temps pour les demi-finales du 800m prévues demain. "Notre série était l’une des plus relevées. J’ai eu la malchance de tirer le couloir 1. Forcément, on se fait rabattre dessus. Je n’ai pas paniqué, je suis bien revenu sur la fin" a expliqué le Français.

12:55 - Tual file en demi-finale Malgré une saison très difficile, Gabriel Tual a fait le travail sur les séries du 800m pour se qualifier en demi-finale en terminant 3e avec une belle marge sur le 4e.

12:47 - Zhoya est forfait Sasha Zhoya ne courra pas sa demi finale du 110m haies. Touché au tendon d'Achille et à l'ischio jambier depuis une grosse semaine, le franco-australien ne prend donc pas le risque d'aggraver sa blessure.