DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : Marie-Julie Bonnin dans le dur, Parisot et Zézé en demi-finales du 200m

Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or. La journée de dimanche a également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Pour la journée de mardi, les sprinteurs français du 110m haies n'ont pas pu apporter de nouvelle médaille avec Kwaou-Mathey, seul Français qualifié en finale, qui termine 7e. La journée de mercredi pourrait, en revanche, être salvatrice pour les Bleus avec Marie-Julie Bonnin, championne du monde en salle du saut à la perche, qui espère un nouveau braquage.

Le groupe de l'équipe de France

Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.