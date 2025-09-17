DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : Marie-Julie Bonnin dans le dur, Parisot et Zézé en demi-finales du 200m
Les Mondiaux d'athlétisme se disputent à Tokyo du 13 au 21 septembre.
Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or. La journée de dimanche a également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Pour la journée de mardi, les sprinteurs français du 110m haies n'ont pas pu apporter de nouvelle médaille avec Kwaou-Mathey, seul Français qualifié en finale, qui termine 7e. La journée de mercredi pourrait, en revanche, être salvatrice pour les Bleus avec Marie-Julie Bonnin, championne du monde en salle du saut à la perche, qui espère un nouveau braquage.
Le groupe de l'équipe de France
Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.
Découvrez la sélection complète de l'équipe de France pour les d'athlétisme, qui auront lieu à Tokyo (Japon) du 13 au 21 septembre.
https://t.co/FvVafDeu9W#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/rUN1WoGMW9
13:47 - Plus qu'un essai pour Bonnin
Marie-Julie Bonnin manque son deuxième essai à 4,75m, il ne reste plus qu'une seule tentative avant de sortir du concours. Comme prévu, il s'agit d'une vraie barre d'écrémage.
13:45 - Le phénomène Gout Gout qualifié en demi-finales du 200m
Sur la 5e série du 200m, l'attraction était l'Australien Gout, pas encore 18 ans, qui termine 3e et passe en demi-finale. Mais quelle performance de Levell en se relâchant totalement et qui signe un 19"84. Zeze toujours meilleur temps, va se qualifier.
13:40 - Un échec pour Bonin à 4,75m
C'est une barre qui peut offrir un podium, mais ça ne passe pas pour le moment pour la Française. Pour rappel, c'est tout simplement son record personnel.
13:39 - Noah Lyles remporte sa série du 200m
La 4e série du 200m était très relevée, digne d'une finale même avec notamment Lyles et De Grasse. Si l'Américain s'impose en 19"99, c'est plus dur pour De Grasse qui termine 4e en 20"30. Zeze est toujours le meilleur temps des repêchages.
13:24 - Ryan Zeze 4e de la série
Dans une série abordable sur le papier, le seul français engagé a terminé 4e dans une série remportée en 19"91 par Makarawu. Il a pour le moment le meilleur temps des repêchages en 20"23 (son meilleur temps de la saison)
13:20 - Jonathan Seremes qualifié
Très beau saut pour Jonathan Seremes qui, avec 17,07m, sera le seul représentant français en finale du triple saut après le forfait de Melvin Raffin et la contre performance de Thomas Gogois.
13:19 - Bonnin se rassure
La Française passe encore au deuxième essai à 4,65m, mais ne rassure pas.
Ça passe pour Marie-Julie Bonnin à 4,65m ! La Française monte en puissance dans ce concours du saut à la perche.
???? Le direct : https://t.co/G0SVVoW9Op pic.twitter.com/GDWTjnZPea
13:17 - Les séries du 200m hommes
C'est parti pour les séries hommes du 200m avec déjà une série et la qualification notamment du recordman du monde sur 400m, Van Nierkerk. Grosse contre performance de Gregory qui va attendre une qualif au temps en 20"43.
13:09 - Marie-Julie Bonnin dans le dur
La Française, championne du monde en salle, passe pour le moment à côté de sa finale. Après un échec à 4,45m avant de passer au 2e, elle a un nouvel échec à 4,65m...
13:07 - Helene Parisot qualifiée sur 200m
C'est officiel, la Française s'est extirpée des séries avec une qualification au temps en 22"90 (les 6 meilleurs chronos étaient repéchés et elle termine 3e). On l'a retrouvera dès demain pour les demi-finales.
12:56 - La finale de la perche est bien lancée
Les jeunes femmes sont sur une barre à 4,65m, encore des petites barres pour les favorites du concours qui passent encore.
12:52 - Parisot toujours qualifiée
Pour le moment, la Française est toujours le deuxième meilleur temps des qualifications du 200m alors qu'il reste deux séries, ca sent bon !
12:39 - Helene Parisot 4e de sa série
Dans la série de Jefferson-Wooden, la championne du monde du 100m qui s'est baladée sur la série en 22"24, la Française a terminé à la 4e place de la série en 22"90 et devra attendre pour savoir si elle passe.
12:33 - Les séries du 200m
Les premières séries sur la piste ce soir à Tokyo avec le 200m. Battle et Talou se sont baladées et passent en demi-finales en attendant les autres favorites.
12:30 - Raffin forfait au triple saut
Melvin Raffin s'est blessé à l'échauffement et a déclaré forfait pour le concours du triple saut. "Quand je fais ma course d'élan, je sens que mon ischio lâche littéralement. J'entends un tac, sur une tension, ça allait jusqu'à mon genou la tension, je savais que ç'était foutu à ce moment là. Je suis dégoûté car j'avais les jambes pour faire de grandes choses. Que ça se finisse comme ça, c'est triste. Il ne faut pas que je m'en veuille car j'ai fait la meilleure saison de ma vie en vraie. C'est frustrant. Je n'avais aucune douleur pendant le stage. C'est le jeu", a réagi le Français.
Le calendrier complet des Mondiaux
- Mardi 16 septembre
- 12h35 : séries 800 m H
- 12h40 : qualifications triple saut F
- 13h35 : finale saut en hauteur H
- 13h40 : demi-finales 110 m haies
- 14h : finale lancer du marteau H
- 14h05 : demi-finales 400 m F
- 14h35 : demi-finales 400 m H
- 15h05 : finale 1500 m F
- 15h20 : finale 110 m haies
- Mercredi 17 septembre
- 12h05 : qualifications triple saut H
- 12h10 : qualifications lancer du javelot H groupe B
- 12h30 : séries 200 m F
- 13h10 : finale saut à la perche F
- 13h15 : séries 200 m H
- 13h45 : qualifications lancer du javelot H groupe B
- 13h50 : finale saut en longueur H
- 14h : demi-finales 400 m haies F
- 14h30 : demi-finales 400 m haies H
- 14h57 : finale 3000 m steeple F
- 15h20 : finale 1500 m H
- Jeudi 18 septembre
- 12h05 : séries 5000 m F
- 12h15 : qualifications saut en hauteur F
- 12h23 : finale lancer du javelot H
- 12h55 : séries 800 m F
- 13h55 : finale triple saut F
- 14h02 : demi-finales 200 m H
- 14h24 : demi-finales 200 m F
- 14h45 : demi-finales 800 m H
- 15h10 : finale 400 m H
- 15h24 : finale 400 m F
- Vendredi 19 septembre
- 10h33 : heptathlon – 100 m haies
- 11h20 : heptathlon – hauteur
- 12h30 : qualifications lancer du javelot groupe A F
- 13h05 : séries 5000 m H
- 13h30 : heptathlon – poids
- 13h45 : demi-finales 800 m F
- 13h50 : finale triple saut H
- 14h : qualifications lancer du javelot groupe B F
- 14h15 : finale 400 m haies H
- 14h27 : finale 400 m haies F
- 14h38 : heptathlon – 200 m
- 15h06 : finale 200 m H
- 15h22 : finale 200 m F
- Samedi 20 septembre
- 0h30 : finale marathon F
- 2h : qualifications lancer du disque H groupe A
- 2h25 : décathlon – 100 m
- 2h50 : finale 20 km marche H
- 3h : qualifications lancer du poids F
- 3h05 : décathlon – longueur
- 3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B
- 4h30 : heptathlon – longueur
- 4h45 : décathlon – poids
- 12h : heptathlon – javelot
- 12h05 : décathlon – hauteur
- 12h35 : séries relais 4×400 m H
- 12h54 : finale lancer du poids F
- 13h : séries relais 4×400 m F
- 13h25 : séries relais 4×100 m H
- 13h45 : séries relais 4×100 m F
- 14h05 : finale lancer du javelot F
- 14h11 : heptathlon – 800 m
- 14h29 : finale 5000 m F
- 14h55 : décathlon – 400 m
- 15h22 : finale 800 m H
- Dimanche 21 septembre
- 2h05 : décathlon – 110 m haies
- 2h55 : décathlon – disque groupe A
- 4h05 : décathlon – disque groupe B
- 4h35 : décathlon – perche groupe A
- 5h20 : décathlon – perche groupe B
- 10h35 : décathlon – javelot groupe A
- 11h47 : décathlon – javelot groupe B
- 12h30 : finale saut en hauteur F
- 12h35 : finale 800 m F
- 12h50 : finale 5000 m H
- 13h : finale lancer du disque H
- 13h25 : finale relais 4×400 m H
- 13h40 : finale relais 4×400 m F
- 13h55 : décathlon – 1500 m
- 14h10 : finale relais 4×100 m F
- 14h20 : finale relais 4×100 m H
Quelle diffusion ?
Les Mondiaux d'athlétisme sont retransmis par France Télévisions (France 2, France 3 et France TV Sport).