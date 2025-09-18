DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : Tual, Parisot, Zézé... Plusieurs demi-finales attendues

Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or. La journée de dimanche a également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Pour la journée de mardi, les sprinteurs français du 110m haies n'ont pas pu apporter de nouvelle médaille avec Kwaou-Mathey, seul Français qualifié en finale, qui termine 7e. La journée de mercredi a été positive pour les sprinteurs avec Parisot et Zézé qui disputeront les demi-finales du 200m chez les femmes et hommes tout comme la jeune pépite australienne Gout Gout ce jeudi.

Le groupe de l'équipe de France

Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.