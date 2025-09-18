DIRECT. Mondiaux d'athlétisme 2025 : Tual, Parisot, Zézé... Plusieurs demi-finales attendues
Les Mondiaux d'athlétisme se disputent à Tokyo du 13 au 21 septembre.
Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or. La journée de dimanche a également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, les perchistes ont fait le show avec Mondo Duplantis qui a été sacré une nouvelle fois champion du monde, battant (encore et toujours) le record du monde à 6,30m. Pour la journée de mardi, les sprinteurs français du 110m haies n'ont pas pu apporter de nouvelle médaille avec Kwaou-Mathey, seul Français qualifié en finale, qui termine 7e. La journée de mercredi a été positive pour les sprinteurs avec Parisot et Zézé qui disputeront les demi-finales du 200m chez les femmes et hommes tout comme la jeune pépite australienne Gout Gout ce jeudi.
Le groupe de l'équipe de France
Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.
Découvrez la sélection complète de l'équipe de France pour les d'athlétisme, qui auront lieu à Tokyo (Japon) du 13 au 21 septembre.— FFAthlétisme (@FFAthletisme) September 1, 2025
https://t.co/FvVafDeu9W#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/rUN1WoGMW9
12:00 - Le programme avec les Français du jour
C'est une journée de demi-finales pour beaucoup de Français ce jeudi. On suivra notamment Gabriel Tual sur le 800m.
- 12h05: 5.000 m femmes (séries)
- 12h15: hauteur femmes (qualifications)
- 12h23: javelot hommes (finale)
- 12h55: 800 m femmes (séries, avec les Françaises Clara Liberman, Anaïs Bourgoin, Renelle Lamote)
- 13h55: triple saut femmes (finale)
- 14h02: 200 m hommes (demi-finales, Ryan Zeze)
- 14h24: 200 m femmes (demi-finales, Hélène Parisot)
- 14h45: 800 m hommes (demi-finales, Gabriel Tual, Yanis Meziane)
- 15h10: 400 m hommes (finale)
- 15h24 : 400 m femmes (finale)
17/09/25 - 15:25 - Nader champion du monde !
En 3'34''10, le Portugais vient coiffer tout le monde pour être sacré champion du monde. Wightman termine 2e et Cheruiyot prend la médaille de bronze sur la dernière course de la soirée.
17/09/25 - 15:22 - Kerr s'est fait mal
Oh terrible pour le champion olympique qui s'est fait mal à l'entame du dernier tour et qui doit abandonner.
17/09/25 - 15:18 - La finale du 1500m
Dernière grande finale ce soir à Tokyo avec la finale du 1500m. Pas de Français présent sur la course.
17/09/25 - 15:13 - Furlani sacré à la longueur
C'est terminé pour le concours avec la victoire de l'Italien Furlani avec un saut à 8,39m devant Gayle 8,34m et Shi 8,33m.
17/09/25 - 15:11 - Cherotich s'impose
La Kenyane a été sacrée championne du monde sur le 3000m Steeple avec un record des championnats dans une course marquée par une grosse chute de Chemutai. Flavie Renouard n'a pas existé en prenant la 13e place.
17/09/25 - 15:03 - Furlani vers le titre au saut en longueur
Avec un saut à 8,39m sur le 4e essai, l'Italien s'envole dans le concours et devance Gayle et Shi.
17/09/25 - 15:01 - Flavie Renouard en finale du 3000m Steeple
La Française est engagée dans la finale du 3000m Steeple. La course part déjà très vite avec un premier peloton qui est parti, sans la Française, dernière.
17/09/25 - 14:57 - Moon championne du monde de la perche
Nouvel échec pour Morris à la perche qui remporte sa 4e médaille d'argent... Moon est donc sacrée ici à Tokyo, Sutej est troisième.
17/09/25 - 14:53 - Moon passe 4,90m !
L'Américaine vient d'assommer le concours en passant à 4,90m ! Morris va donc garder son dernier essai pour 4,95m.
17/09/25 - 14:49 - Pas de surprise sur le 400m haies
La dernière demi-finale du 400m haies hommes a été remportée par Benjamin devant le Brésilien Dos Santos. Tous les favoris sont passés pour la finale qui s'annonce grandiose.
17/09/25 - 14:33 - Warholm 2e de sa demi-finale
La star norvégienne du 400m haies, triple champion du monde, s'est baladée, un peu trop, sur la première demi-finale et termine à la seconde place.
17/09/25 - 14:24 - Morris passe au premier essai à 4,85m
L'Américaine Sandi Morris est probablement en route pour le titre à la perche avec son meilleur saut de la saison au premier essai.
17/09/25 - 14:13 - Les demi-finales du 400m haies
Aucune française présente en 400m haies. Femke Bol, dans la seconde demi-finale, s'est facilement qualifiée en se promenant (52"31). Muhammad termine deuxième et passe aussi.
17/09/25 - 14:01 - Terminé pour Bonnin
Ca ne se joue à pas grand chose, mais le concours est terminé pour Bonnin, elle sera considérée comme "finaliste", mais c'est une déception pour la Française.
Le calendrier complet des Mondiaux
- Jeudi 18 septembre
- 12h05 : séries 5000 m F
- 12h15 : qualifications saut en hauteur F
- 12h23 : finale lancer du javelot H
- 12h55 : séries 800 m F
- 13h55 : finale triple saut F
- 14h02 : demi-finales 200 m H
- 14h24 : demi-finales 200 m F
- 14h45 : demi-finales 800 m H
- 15h10 : finale 400 m H
- 15h24 : finale 400 m F
- Vendredi 19 septembre
- 10h33 : heptathlon – 100 m haies
- 11h20 : heptathlon – hauteur
- 12h30 : qualifications lancer du javelot groupe A F
- 13h05 : séries 5000 m H
- 13h30 : heptathlon – poids
- 13h45 : demi-finales 800 m F
- 13h50 : finale triple saut H
- 14h : qualifications lancer du javelot groupe B F
- 14h15 : finale 400 m haies H
- 14h27 : finale 400 m haies F
- 14h38 : heptathlon – 200 m
- 15h06 : finale 200 m H
- 15h22 : finale 200 m F
- Samedi 20 septembre
- 0h30 : finale marathon F
- 2h : qualifications lancer du disque H groupe A
- 2h25 : décathlon – 100 m
- 2h50 : finale 20 km marche H
- 3h : qualifications lancer du poids F
- 3h05 : décathlon – longueur
- 3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B
- 4h30 : heptathlon – longueur
- 4h45 : décathlon – poids
- 12h : heptathlon – javelot
- 12h05 : décathlon – hauteur
- 12h35 : séries relais 4×400 m H
- 12h54 : finale lancer du poids F
- 13h : séries relais 4×400 m F
- 13h25 : séries relais 4×100 m H
- 13h45 : séries relais 4×100 m F
- 14h05 : finale lancer du javelot F
- 14h11 : heptathlon – 800 m
- 14h29 : finale 5000 m F
- 14h55 : décathlon – 400 m
- 15h22 : finale 800 m H
- Dimanche 21 septembre
- 2h05 : décathlon – 110 m haies
- 2h55 : décathlon – disque groupe A
- 4h05 : décathlon – disque groupe B
- 4h35 : décathlon – perche groupe A
- 5h20 : décathlon – perche groupe B
- 10h35 : décathlon – javelot groupe A
- 11h47 : décathlon – javelot groupe B
- 12h30 : finale saut en hauteur F
- 12h35 : finale 800 m F
- 12h50 : finale 5000 m H
- 13h : finale lancer du disque H
- 13h25 : finale relais 4×400 m H
- 13h40 : finale relais 4×400 m F
- 13h55 : décathlon – 1500 m
- 14h10 : finale relais 4×100 m F
- 14h20 : finale relais 4×100 m H
Quelle diffusion ?
Les Mondiaux d'athlétisme sont retransmis par France Télévisions (France 2, France 3 et France TV Sport).