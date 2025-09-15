Mondiaux d'athlétisme 2025 : Duplantis pour un nouveau record du monde, le calendrier complet
Les Mondiaux d'athlétisme se disputent à Tokyo du 13 au 21 septembre.
Les débuts des Mondiaux d'athlétisme ont été fructueux pour l'équipe de France avec la victoire surprise de Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres offrant à la France sa première médaille d'or. La journée de dimanche a également été marquée par la victoire sur 100m du Jamaïquain Oblique Seville en 9''77 (+ 0,3 m/s), devançant son compatriote Kishane Thompson (9''82) et l'Américain Noah Lyles (9''89). Ce lundi, on suivra les perchistes avec Mundo Duplantis qui vise un nouveau sacre et un record du monde alors que trois Français, dont Renaud Lavillenie, sont présents en finale.
Le groupe de l'équipe de France
Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.
Découvrez la sélection complète de l'équipe de France pour les d'athlétisme, qui auront lieu à Tokyo (Japon) du 13 au 21 septembre.— FFAthlétisme (@FFAthletisme) September 1, 2025
https://t.co/FvVafDeu9W#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/rUN1WoGMW9
11:00 - La photo finish sur le marathon
Incroyable, mais vrai ! Le marathon s'est terminé sur une photo finish avec trois centièmes d'écart. C'est le Tanzanien Alphonce Simbu qui a été sacré devant l'Allemand Amanal Petros, en 2h09'48''. L'Italien Iliass Aouani complète le podium.
FIN DE COURSE DINGUE SUR LE MARATHON MASCULIN !!!— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) September 15, 2025
Incroyable !!!!#WorldAthleticsChamps #WCHTokyo25 pic.twitter.com/HGtAH3tmNk
09:33 - Les résultats de la nuit
Flavie Renouard s'est qualifiée pour la finale du 3 000m steeple en terminant 4e de sa série et en battant son record en 9 min 14 sec 69, tout comme Marie-Julie Bonnin qui a réussi son entrée en lice à la perche avec un saut à 4,60m. Au lancer de marteau, le finaliste au JO-2024, Yann Chaussinand ne verra pas la finale du concours, 14e des qualifications (75,46 m). Louise Maraval (400 m haies) s'arrête dès son entrée en lice après sa 7e place en série (55.84).
Le calendrier complet des Mondiaux
- Lundi 15 septembre
- 1h : finale marathon H
- 2h : qualifications lancer du marteau H groupe A
- 2h05 : qualifications saut à la perche F
- 2h15 : séries 3000 m steeple F
- 3h45 : qualifications lancer du marteau H groupe B
- 4h20 : séries 400 m haies F
- 12h35 : séries 400 m haies H
- 12h40 : qualifications saut en longueur H
- 13h10 : finale saut à la perche H
- 13h20 : séries 110 m haies
- 14h : finale lancer du marteau F
- 14h05 : demi-finales 100 m haies
- 14h30 : demi-finales 1500 m H
- 14h55 : finale 3000 m steeple H
- 15h20 : finale 100 m haies
- Mardi 16 septembre
- 12h35 : séries 800 m H
- 12h40 : qualifications triple saut F
- 13h35 : finale saut en hauteur H
- 13h40 : demi-finales 110 m haies
- 14h : finale lancer du marteau H
- 14h05 : demi-finales 400 m F
- 14h35 : demi-finales 400 m H
- 15h05 : finale 1500 m F
- 15h20 : finale 110 m haies
- Mercredi 17 septembre
- 12h05 : qualifications triple saut H
- 12h10 : qualifications lancer du javelot H groupe B
- 12h30 : séries 200 m F
- 13h10 : finale saut à la perche F
- 13h15 : séries 200 m H
- 13h45 : qualifications lancer du javelot H groupe B
- 13h50 : finale saut en longueur H
- 14h : demi-finales 400 m haies F
- 14h30 : demi-finales 400 m haies H
- 14h57 : finale 3000 m steeple F
- 15h20 : finale 1500 m H
- Jeudi 18 septembre
- 12h05 : séries 5000 m F
- 12h15 : qualifications saut en hauteur F
- 12h23 : finale lancer du javelot H
- 12h55 : séries 800 m F
- 13h55 : finale triple saut F
- 14h02 : demi-finales 200 m H
- 14h24 : demi-finales 200 m F
- 14h45 : demi-finales 800 m H
- 15h10 : finale 400 m H
- 15h24 : finale 400 m F
- Vendredi 19 septembre
- 10h33 : heptathlon – 100 m haies
- 11h20 : heptathlon – hauteur
- 12h30 : qualifications lancer du javelot groupe A F
- 13h05 : séries 5000 m H
- 13h30 : heptathlon – poids
- 13h45 : demi-finales 800 m F
- 13h50 : finale triple saut H
- 14h : qualifications lancer du javelot groupe B F
- 14h15 : finale 400 m haies H
- 14h27 : finale 400 m haies F
- 14h38 : heptathlon – 200 m
- 15h06 : finale 200 m H
- 15h22 : finale 200 m F
- Samedi 20 septembre
- 0h30 : finale marathon F
- 2h : qualifications lancer du disque H groupe A
- 2h25 : décathlon – 100 m
- 2h50 : finale 20 km marche H
- 3h : qualifications lancer du poids F
- 3h05 : décathlon – longueur
- 3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B
- 4h30 : heptathlon – longueur
- 4h45 : décathlon – poids
- 12h : heptathlon – javelot
- 12h05 : décathlon – hauteur
- 12h35 : séries relais 4×400 m H
- 12h54 : finale lancer du poids F
- 13h : séries relais 4×400 m F
- 13h25 : séries relais 4×100 m H
- 13h45 : séries relais 4×100 m F
- 14h05 : finale lancer du javelot F
- 14h11 : heptathlon – 800 m
- 14h29 : finale 5000 m F
- 14h55 : décathlon – 400 m
- 15h22 : finale 800 m H
- Dimanche 21 septembre
- 2h05 : décathlon – 110 m haies
- 2h55 : décathlon – disque groupe A
- 4h05 : décathlon – disque groupe B
- 4h35 : décathlon – perche groupe A
- 5h20 : décathlon – perche groupe B
- 10h35 : décathlon – javelot groupe A
- 11h47 : décathlon – javelot groupe B
- 12h30 : finale saut en hauteur F
- 12h35 : finale 800 m F
- 12h50 : finale 5000 m H
- 13h : finale lancer du disque H
- 13h25 : finale relais 4×400 m H
- 13h40 : finale relais 4×400 m F
- 13h55 : décathlon – 1500 m
- 14h10 : finale relais 4×100 m F
- 14h20 : finale relais 4×100 m H
Quelle diffusion ?
Les Mondiaux d'athlétisme sont retransmis par France Télévisions (France 2, France 3 et France TV Sport).