Mondiaux d'athlétisme 2025 : dates, heures, épreuves... Le calendrier complet

Les Mondiaux d'athlétisme se disputent à Tokyo du 13 au 21 septembre.

Le mois de septembre est très attendu pour les athlètes avec les Mondiaux d'athlétisme. On suivra Shelly-Ann Fraser-Pryce qui fera sa dernière sortie sur la scène internationale avant de prendre sa retraite. Le 100m hommes sera attendu également avec Noah Lyles, tenant du titre et champion olympique en titre du 100 m est très attendu. Le 400 m femmes avec le duel entre Marileidy Paulino, sacrée à Paris 2024 face à Sydney McLaughlin-Levrone est également scruté. On suivra aussi la star japonaise Kitaguchi Haruka, championne olympique en titre de lancer de javelot. Et enfin que dire de Armand Duplantis, multiple recordman du monde du saut à la perche, en lice pour certainement batte un nouveau record.

Le groupe de l'équipe de France

Ce sont 74 athlètes français (31 femmes et 43 hommes) qui vont participer aux Mondiaux d'athlétisme qui se disputent à Tokyo, voici le groupe.

Le calendrier complet des Mondiaux

Samedi 13 septembre

1h : finale 35 km marche F & H

2h : qualifications lancer du disque groupe A F

3h55 : qualifications lancer du poids H

3h55 : qualifications lancer du disque groupe B F

4h23 : tour préliminaire 100 m H

4h55 : séries relais 4×400 m mixte

11h05 : séries 3000 m steeple H

11h30 : qualifications saut en longueur F

11h55 : séries 100 m F

12h05 : qualifications saut à la perche H

12h50 : séries 1500 m F

13h35 : séries 100 m H

séries 100 m H 14h10 : finale lancer de poids H

14h30 : finale 10 000 m F

15h20 : finale relais mixte 4X400 m

Dimanche 14 septembre

1h : finale marathon F

2h : qualifications lancer de marteau F groupe A

2h35 : séries 100 m haies

3h45 : qualifications lancer de marteau F groupe B

4h28 : séries 100 m haies

11h35 : séries 400 m H

11h40 : qualifications saut en hauteur H

qualifications saut en hauteur H 12h10 : finale lancer du disque F

12h25 : séries 400 m F

12h25 : séries 400 m F

13h20 : demi-finales 100 m F

13h43 : demi-finales 100 m H

13h43 : demi-finales 100 m H

14h05 : demi-finales 1500 m F

15h13 : finale 100 m F

15h20 : finale 100 m H

Lundi 15 septembre

1h : finale marathon H

2h : qualifications lancer du marteau H groupe A

2h05 : qualifications saut à la perche F

2h15 : séries 3000 m steeple F

3h45 : qualifications lancer du marteau H groupe B

4h20 : séries 400 m haies F

12h35 : séries 400 m haies H

12h40 : qualifications saut en longueur H

qualifications saut en longueur H 13h10 : finale saut à la perche H

13h20 : séries 110 m haies

séries 110 m haies 14h : finale lancer du marteau F

14h05 : demi-finales 100 m haies

14h30 : demi-finales 1500 m H

demi-finales 1500 m H 14h55 : finale 3000 m steeple H

15h20 : finale 100 m haies

Mardi 16 septembre

12h35 : séries 800 m H

12h40 : qualifications triple saut F

qualifications triple saut F 13h35 : finale saut en hauteur H

13h40 : demi-finales 110 m haies

demi-finales 110 m haies 14h : finale lancer du marteau H

14h05 : demi-finales 400 m F

14h35 : demi-finales 400 m H

demi-finales 400 m H 15h05 : finale 1500 m F

15h20 : finale 110 m haies

Mercredi 17 septembre

12h05 : qualifications triple saut H

12h10 : qualifications lancer du javelot H groupe B

12h30 : séries 200 m F

séries 200 m F 13h10 : finale saut à la perche F

13h15 : séries 200 m H

13h45 : qualifications lancer du javelot H groupe B

qualifications lancer du javelot H groupe B 13h50 : finale saut en longueur H

14h : demi-finales 400 m haies F

14h30 : demi-finales 400 m haies H

demi-finales 400 m haies H 14h57 : finale 3000 m steeple F

15h20 : finale 1500 m H

Jeudi 18 septembre



12h05 : séries 5000 m F

12h15 : qualifications saut en hauteur F

qualifications saut en hauteur F 12h23 : finale lancer du javelot H

12h55 : séries 800 m F

séries 800 m F 13h55 : finale triple saut F

14h02 : demi-finales 200 m H

14h24 : demi-finales 200 m F

14h45 : demi-finales 800 m H

demi-finales 800 m H 15h10 : finale 400 m H

15h24 : finale 400 m F

Vendredi 19 septembre

10h33 : heptathlon – 100 m haies

11h20 : heptathlon – hauteur

heptathlon – hauteur 12h30 : qualifications lancer du javelot groupe A F

13h05 : séries 5000 m H

13h30 : heptathlon – poids

13h45 : demi-finales 800 m F

demi-finales 800 m F 13h50 : finale triple saut H

14h : qualifications lancer du javelot groupe B F

qualifications lancer du javelot groupe B F 14h15 : finale 400 m haies H

14h27 : finale 400 m haies F

14h38 : heptathlon – 200 m

heptathlon – 200 m 15h06 : finale 200 m H

15h22 : finale 200 m F

Samedi 20 septembre

0h30 : finale marathon F

2h : qualifications lancer du disque H groupe A

2h25 : décathlon – 100 m

décathlon – 100 m 2h50 : finale 20 km marche H

3h : qualifications lancer du poids F

3h05 : décathlon – longueur

3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B

4h30 : heptathlon – longueur

4h45 : décathlon – poids

12h : heptathlon – javelot

12h05 : décathlon – hauteur

12h35 : séries relais 4×400 m H

séries relais 4×400 m H 12h54 : finale lancer du poids F

13h : séries relais 4×400 m F

13h25 : séries relais 4×100 m H

13h45 : séries relais 4×100 m F

séries relais 4×100 m F 14h05 : finale lancer du javelot F

14h11 : heptathlon – 800 m

14h29 : finale 5000 m F

14h55 : décathlon – 400 m

décathlon – 400 m 15h22 : finale 800 m H

Dimanche 21 septembre

2h05 : décathlon – 110 m haies

2h55 : décathlon – disque groupe A

4h05 : décathlon – disque groupe B

4h35 : décathlon – perche groupe A

5h20 : décathlon – perche groupe B

décathlon – perche groupe B 10h35 : décathlon – javelot groupe A

11h47 : décathlon – javelot groupe B

décathlon – javelot groupe B 12h30 : finale saut en hauteur F

12h35 : finale 800 m F

12h50 : finale 5000 m H

13h : finale lancer du disque H

13h25 : finale relais 4×400 m H

13h40 : finale relais 4×400 m F

13h55 : décathlon – 1500 m

14h10 : finale relais 4×100 m F

14h20 : finale relais 4×100 m H

Quelle diffusion ?

Les Mondiaux d'athlétisme sont retransmis par France Télévisions (France 2, France 3 et France TV Sport).