Jimmy Gressier champion du monde : la vidéo de son finish fou, mais pourquoi a-t-il taclé David Douillet ?

Tout juste sacré champion du monde du 10 000m aux Mondiaux de Tokyo, Jimmy Gressier est revenu sur quelques critiques passées, dont celle du double champion olympique de judo David Douillet. Le message est passé...

Jimmy Gressier a offert dimanche la première médaille à la délégation française lors des Mondiaux d'athlétisme à Tokyo. Mieux que ça, le fondeur originaire de Boulogne-sur-Mer a conquis l'or sur 10 000 mètres ! C'est une première pour un athlète français sur cette distance généralement promise aux coureurs du Rift africain, en dehors du phénomène britannique Mo Farah.

Vainqueur au terme d'une course tactique où il a su parfaitement se placer avant de faire parler son finish dans la dernière ligne droite, Jimmy Gressier est le 9e Français sacré champion du monde d'athlétisme, le premier depuis Kevin Mayer sacré en décathlon en 2022. Il rejoint aussi des noms illustres de l'athlétisme français comme Marie-José Pérec sacrée en 1991, Stéphane Diagana en 1997, Eunice Barber en 2003, Ladji Doucouré en 2005, Teddy Tamgho en 2013 ou Yohann Diniz et Pierre-Ambroise Bosse en 2017.

Un message à David Douillet : "J'espère qu'il fera son mea culpa"

Ravi au micro de France Télévisions, celui qui sera aussi en lice sur 5000 mètres en fin de semaine est aussi revenu sur certaines critiques et sur les Jeux Olympiques 2024 où il avait pris la 13e place de la même course. "Merci de rebondir sur les Jeux Olympiques de Paris, où j'étais blessé et j'ai savouré de ne faire "qu'un" record de France, "que" moins de 27 minutes", a glissé Jimmy Gressier. Le récent vainqueur sur 3000 mètres au prestigieux meeting de Zurich avait alors célébré ce record de France devant le public du Stade de France.

"Monsieur Douillet n'a pas été content de ma célébration mais aujourd'hui je le rejoins avec mon titre de champion du monde et j'espère qu'il fera son mea culpa". L'ex-judoka, alors consultant pour la radio RMC, avait eu des mots durs sur le bilan de l'athlétisme bleu à Paris et avait visiblement tiqué sur le tour d'honneur effectué par Gressier en stigmatisant alors ceux qui "célébrent une 13e place".

Après cette petite mise au point aux allures de rappel, le nouveau champion du monde a tenu à préciser que David Douillet est "un homme qu'il respecte beaucoup" avant de glisser :" Maintenant, j'espère qu'il respectera ma discipline, mes résultats et le fait que je savoure quand je célèbre. C'est un sport tellement ingrat, parce qu'on se restreint chaque année, pendant que d'autres travaillent dans des métiers très durs. J'ai de la chance de très bien vivre de mon sport", a-t-il conclu.