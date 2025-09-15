En plus d' un salaire XXL chez Decathlon, Jimmy Gressier va toucher une belle prime après son titre

Jimmy Gressier s'est offert la plus belle médaille de sa carrière avec l'or sur 10 000 mètres mais aussi un beau coup de projecteur. De quoi faire gonfler ses revenus ?

Près de 60 000 euros, 59 700 euros exactement ! C'est la somme que va toucher Jimmy Gressier de la part de la fédération internationale d'athlétisme (l'IAAF) après son titre sur 10 000 mètres aux championnats du monde de Tokyo. Premier Français sacré sur cette distance davantage réservée aux coureurs du Rift africain (notamment Kenyans et Ethiopiens), Jimmy Gressier devrait recevoir de sacrés coups de pouce ces prochaines semaines.

A commencer par une prime de l'Etat ? Non, les primes reçues pour des médailles sont réservées aux Jeux Olympiques. L'an dernier à Paris, le ministère des Sports avait annoncé des primes de 80 000 euros pour une médaille d'or, 40 000 euros pour une médaille d'argent et 20 000 euros pour une médaille de bronze. Les championnats du monde ne sont pas concernés.

C'est davantage vers la quête de nouveaux sponsors ou le renouvellement des existants que le Boulonnais va pouvoir tenter de monnayer son nouveau statut. Ses récents résultats en cross l'avaient déjà placé comme une belle tête de gondole pour les marques de running sur un marché en plein boom. Le multiple champion d'Europe de cross a su en profiter avec un nouveau contrat XXL.

En janvier dernier, le journal L'Equipe avait ainsi révélé que Jimmy Gressier n'avait pas renouvelé son contrat avec Nike. La marque américaine lui proposait pourtant un chèque de 500 000 euros annuels. Gressier avait préféré se tourner vers Decathlon et sa marque de running Kiprun. Avec un joli chèque à la clé, estimé selon le quotidien sportif à 800 000 euros par an sur 4 ans, soit 3,2 millions d'euros.

La somme n'a pas été confirmée par la marque comme par le sportif qui n'avait pas manqué de réagir. "Pour répondre à ça, je peux vous dire aussi qu'hier j'ai vu des extraterrestres courir en bas de chez moi (sourire). Moi, je dis que cette somme annoncée n'est pas vraie. Avant, j'étais plus sur un contrat jeune, là je suis sur un contrat de senior confirmé avec plusieurs ambitions. Mais j'ai bien conscience que Kiprun m'aide à changer ma vie et à améliorer celles de mes proches", confiait-il alors. Neuf mois plus tard, Jimmy Gressier a offert un joli coup de pub à la marque de sport en citant nommément Décathlon dans son interview d'après-course sur France 2.

Dans ce genre de contrat, des clauses de performance peuvent aussi être inscrites. Avec sa médaille d'or historique aux Mondiaux, Jimmy Gressier devrait donc voir encore ses revenus gonfler à trois ans de son grand objectif sportif, les Jeux Olympiques de Los Angeles où il pourrait s'aligner sur marathon. Le choix serait sportif mais aussi stratégique. C'est sur route que les plus gros contrats actuels se font, les sportifs pouvant jouer un rôle d'ambassadeur d'une marque auprès du monde amateur. La raison est simple, les épreuves de semi-marathon et marathon n'ont jamais été aussi populaires, entraînant un énorme boom des ventes de chaussures de running.