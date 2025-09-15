Armand Duplantis enchaîne les records du monde et reçoit un pactole à chaque fois

Présent à Tokyo en ce mois de septembre, le perchiste suédois vise un nouveau record du monde.

Le Suédois, déjà la plus grande légende de la perche, vise un nouveau titre de champion du monde à Tokyo ce lundi 15 septembre et surtout un énième record du monde. Depuis qu'il a pris le record du monde en saut à la perche à Renaud Lavillenie (6,16 m) en 2020, Duplantis l'a amélioré plusieurs fois (une bonne douzaine), avec une progression souvent d'1 centimètre à chaque record. Une stratégie étonnante qui s'explique peut être par l'aspect financier qu'apporte les records.

Dans le détail, lors de ce premier record de 2020, la somme à atteint environ 5 500 euros , mais ces sommes ont rapidement explosé : à Glasgow, elles atteignaient déjà 27 500 euros ; aux Championnats du monde de 2022 à Eugene il a empoché 100 000 dollars d'un seul coup (50 000 dollars pour l'or et 50 000 dollars supplémentaires pour le record) ; et aux Jeux olympiques de Paris de 2024, il a ajouté 50 000 dollars pour sa deuxième médaille d'or consécutive. En Ligue de Diamant, les chiffres sont également importants avec 50 000 $ par victoire. Et surtout, World Athletics récompense tout athlète établissant un nouveau record par un chèque de 100 000 dollars , que l'amélioration soit minime ou historique. À ce bonus s'ajoutent de juteuses primes de la part de sponsors comme Puma et Red Bull... Bref, "Mundo" Duplantis a engrangé un énorme pactole ces dernières années.