Le Français Mouhamadou Fall va participer aux "JO des dopés"

Il est le premier athlète français à se lancer dans cette compétition controversée.

"Je suis ravi d'être le premier athlète français à m'inscrire et j'ai hâte de me mesurer aux meilleurs mondiaux, a déclaré le sprinteur français Fall, dans un communiqué. J'ai consacré ma vie à la course à pied et je crois qu'il faut repousser les limites du possible." L'athlète a annoncé cette participation aux Enhanced Games ce jeudi. La compétition, qui autorise le dopage, se déroulera au mois de mai 2026 aux Etats-Unis à Las Vegas. Le Français Mouhamadou Fall est d'ailleurs actuellement suspendu. Il avait écopé d'une première sanction, le libérant en janvier 2025, mais il a finalement eu une nouvelle réprimande, ajoutant 18 mois et le libérant en juin 2026, après les Enhanced Games, prévus en mai. Fall (33 ans) a été champion de France du 100 m et du 200 m à plusieurs reprises entre 2019 et 2021. Médaillé d'or aux Championnats d'Europe par équipes à Chorzow (Pologne) en 2021

Plusieurs athlètes au palmarès international ont déjà annoncé leur participation. En athlétisme, face au Français, on suivra le sprinteur américain Fred Kerley, médaillé de bronze aux JO 2024 sur la distance et suspendu pour manquements à des contrôles antidopage depuis le 12 août 2025.