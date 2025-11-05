"Je suis antidopage" : Mouhamadou Fall justifie sa participation aux "Jeux des dopés" avec une déclaration (très) surprenante

Le sprinteur français s'agace des critiques à son encontre sur sa participation aux Jeux des dopés.

Une sortie étrange, bien étrange même. Le sprinteur français Mouhamadou Fall a justifié sa participation aux Enhanced Games, compétition prévue à Las Vegas en mai 2026 où le dopage sera autorisé et encadré. Dans une déclaration à l'AFP, il explique avoir regardé avec attention les questions sur la santé.

"Je trouve le projet hyper intéressant, d'un point de vue performance. La santé, c'est la priorité, j'ai obtenu des réponses et des garanties qui m'ont convaincues. C'est de la science, du médical, ce n'est pas fait n'importe comment. D'un point de vue commercial, ils ont tout intérêt à faire attention. S'il arrive un problème, ils vendraient moins de produits (l'organisation commercialise des produits à base de testostérone, ndlr). Avant de signer, je voulais parler avec les sportifs déjà sous contrat, comparer les promesses à leur vécu. Ils me disent qu'ils n'ont jamais été en si bonne santé. Je suis antidopage, dans le sens 'antitriche' s'est-il défendu. Se doper là où c'est interdit, c'est malhonnête. Ici le dopage, c'est autorisé. J'assume, je ne fais de mal à personne", s'est encore défendu le sportif de 33 ans. "Ensuite le risque lié au dopage existe surtout pour ceux qui le font seul, dans leur coin, sans avis médical, sans savoir d'où viennent les produits (...) Pourquoi continuez-vous à essayer de me salir? Je ne comprends pas... L'acharnement va s'arrêter quand? En quoi je dérange l'antidopage aujourd'hui (...) Les Enhanced Games sont une opportunité de toucher bien plus d'argent que ce que je pouvais imaginer dans l'athlétisme traditionnel, où tout peut vite s'arrêter. J'ai signé un contrat de plusieurs années. Je ne vois pas comment on peut refuser ça, à part pour le regard des gens." Des mots qui n'engagent que le sprinteur français...