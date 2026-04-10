"Oui, il l'a dit", Doriane Pin va débarquer en Formule 1, une grande première pour la Française

La Française Doriane Pin va faire ses premiers pas en Formule 1 dans le cadre d'un essai privé...

La Formule 1 va changer ces prochaines semaines avec la nouvelle réglementation, mais la Formule 1 va certainement connaître une nouvelle révolution ces prochains mois avec l'arrivée d'une femme, Doriane Pin ! La Française, championne de la F1 Academy en 2025, le championnat féminin de la Formule 1, est actuellement pilote de développement de l'équipe Mercedes, meilleure équipe du plateau depuis le début de la saison.

"Oui, il l'a dit" a lancé Doriane Pin, en se référant aux mots du directeur de l'équipe, Toto Wolff, lors d'une apparition dans le podcast Beyond The Grid. "Nous devions voir comment se passait le simulateur et, ensuite, c'était une possible prochaine étape. Et les choses se sont très bien passées, vraiment bien, ce qui les a fait penser à me donner l'opportunité de faire un essai privé avec la vraie voiture."

Pour le moment, on ne connaît pas encore la date officielle de cet essai privé car il faut du temps pour mettre ce genre de choses en place. "Je suis très motivée, car mon objectif est d'arriver en Formule 1" a lancé la pilote. Lors de cette même interview, la Française a également rendu hommage à Lewis Hamilton, très présent. "Lewis Hamilton a été une véritable source d'inspiration pour moi, car lorsque j'ai commencé à regarder la Formule 1, c'était lui qui remportait les titres. Mes premiers souvenirs remontent à sa première victoire avec Mercedes en 2014, où il se battait avec son coéquipier Nico Rosberg. Son parcours m'a beaucoup inspirée. J'ai pu recevoir des conseils et son soutien. Nous avons eu quelques discussions occasionnelles, et il s'est montré très accessible. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu cette opportunité."

La dernière femme à avoir participé à un week-end de course de F1 était Susie Wolff avec Williams en 2014, tandis que la dernière pilote à avoir réalisé un essai privé avec une voiture de F1 était Jessica Hawkins avec Aston Martin en 2023.