Michael Schumacher de retour dans l'actualité, ce teaser qui fait rêver les fans

Le septuple champion du monde de F1 a été mis en avant dans un long teaser.

Michael Schumacher est l'une des plus grandes légendes du sport automobile et principalement de la F1. Septuple champion du monde, il a fait les beaux jours de Ferrari à la fin des années 90 et début des années 2000. Mais depuis son accident de ski à Meribel en 2013, son état de santé est devenu un secret d'état, cadenassé par sa famille.

Les infos sont rares et ceux qui en ont sont également très rares. Le mythe Schumacher fait toutefois rêver les fans de Formule 1 au même titre que d'autres légendes comme Ayrton Senna. L'engouement est toujours important quand on parle du pilote allemand et les fans l'ont bien montré ce dimanche 12 avril à l'occasion de la sortie d'un teaser surprise d'un film, "Kaiser".

La production du film sur Schumacher ne s'attarde pas sur la gloire du septuple champion du monde, mais sur l'instant où tout bascule avec ses débuts en Formule 1 en 1991.

Il s'agit d'un film indépendant, porté par le réalisateur bulgare Lubo Marinov qui, pour le moment, serait un court-métrage (20 à 25 minutes) ayant pour objectif de devenir un long métrage. Il est produit par une petite structure "Grey Universe Ltd. Ce film raconte l'instant précis où le pilote Allemand passe de pilote inconnu à phénomène mondial avec ses premiers pas en F1, son entourage comme Eddie Jordan et de ses premiers rivaux… dont Ayrton Senna. Malgré la bande annonce et l'emballement, il reste pas mal d'incertitudes autour de la production qui n'a pas de diffuseur ni de distributeur...