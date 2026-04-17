Ralf Schumacher : il va épouser Etienne Bousquet-Cassagne, ancien élu RN, qui est il ?

L'ancien pilote de F1 va épouser un Français, ancien élu RN.

Ce vendredi 17 avril, un documentaire sur le mariage de Ralf Schumacher, ancien pilote de F1 et frère de la légende Michael, et un élu RN, a été annoncé. Diffusé par la filiale allemande de Sky le 21 mai prochain, le mariage entre Ralf Schumacher et Etienne Bousquet-Cassagne fait sensation. "Ralf & Etienne : nous nous disons oui" sera découpé en quatre parties. Dans le détail, le documentaire suit le couple dans les préparatifs de leur mariage à Saint-Tropez et montrent les deux hommes "de manière plus personnelle et intime que jamais auparavant", est-il indiqué. Les deux premiers épisode seront mis en ligne le 21 mai avec une diffusion de la cérémonie le 6 juin.

Qui est Etienne Bousquet-Cassagne ?

Etienne Bousquet-Cassagne est ancien élu du Rassemblement National du Lot-et-Garonne. Agé de 36 ans, il est un ancien conseiller municipal à Villeneuve-sur-Lot et ancien conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière politique en 2020, après sa défaite aux élections municipales. Il avait récolté 7,8 % des voix au second tour et avait expliqué la fin de ses activités politiques par "un changement de vie professionnelle qui (le) conduit désormais à quitter le Lot-et-Garonne".

Ralf Schumacher a un fils

Pilote en Formule 1 entre 1997 et 2007 avec six victoires à son palmarès et 27 podiums, Ralf Schumacher a déjà été marié, c'était avec l'animatrice de télévision Cora Brinkmann de 2001 à 2015. Ils ont eu un fils, David, âgé de 24 ans et champion de Formule 4 en 2018. Ralf Schumacher avait fait son coming out en juillet 2024 en postant une photo de lui et Etienne Bousquet-Cassagne. "La meilleure chose dans la vie, c'est d'avoir la bonne personne à ses côtés qui peut tout changer."